El término recesión económica hace referencia a la fase del ciclo económico en el que la actividad de un país se contrae, en lugar de crecer. Este fenómeno toma como referencia el PIB, el empleo y la inversión y trae importantes consecuencias tanto para los mercados como para los inversores. En este artículo, te contamos qué es.

Una recesión es una fase del ciclo económico en la que se da una caída notable de la actividad. Este fenómeno toma como referencia el PIB, el empleo y la inversión y surge cuando la economía de un país registra dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. En este artículo, explicamos qué es una recesión económica y cómo afecta a nuestras inversiones. La recesión económica y sus efectos a largo plazo El término recesión hace referencia a la fase del ciclo económico en el que la economía de un país se contrae, en lugar de crecer. Este fenómeno se produce cuando el PIB (Producto Interior Bruto) registra dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y, si bien no tiene un origen claro, suele aparecer tras periodos de expansión económica. De hecho, entre las principales causas que hay detrás de este periodo de tensión económica se encuentran factores como la sobreoferta de bienes o servicios, la especulación o la incertidumbre de los mercados financieros. Las recesiones económicas afectan negativamente tanto a los mercados financieros como a la economía nacional en su conjunto. Estos fenómenos suelen extenderse durante varios meses, generalmente diez meses, y traen consecuencias como: Crece el desempleo . Las empresas recortan plantillas para abaratar costes. Esto genera un incremento en la tasa de paro y una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

. Las empresas recortan plantillas para abaratar costes. Esto genera un incremento en la tasa de paro y una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Cae la inversión . La incertidumbre económica y la disminución de la confianza empresarial provocan la reducción o la cancelación de proyectos de inversión.

. La incertidumbre económica y la disminución de la confianza empresarial provocan la reducción o la cancelación de proyectos de inversión. Contracción del consumo . Al haber menos dinero disponible y poca confianza en la economía, se reduce el gasto en bienes y servicios.

. Al haber menos dinero disponible y poca confianza en la economía, se reduce el gasto en bienes y servicios. Aumento de la deuda pública . Los gobiernos suelen aumentar el gasto para estimular la economía. El problema es que esto incrementa los niveles de deuda.

. Los gobiernos suelen aumentar el gasto para estimular la economía. El problema es que esto incrementa los niveles de deuda. Cambios en el panorama económico. Siempre hay sectores que se ven más afectados que otros, lo que provoca cambios estructurales en la economía a largo plazo. Cuando se produce una recesión económica, los inversores se enfrentan a la incertidumbre y volatilidad en los mercados, lo que puede llevarles a hacer cambios en sus estrategias financieras. Comprender qué es este fenómeno y cuál es su impacto resulta, por tanto, fundamental a la hora de tomar decisiones y minimizar riesgos. Cómo impacta una recesión en el empleo y el consumo Aunque los efectos de una recesión económica son muy variados, hay dos indicadores económicos que se ven especialmente afectados durante estos períodos de contracción: el empleo y el consumo. Empleo Las empresas, al caer la demanda de sus productos o servicios, suelen reducir costes con despidos y congelan las contrataciones. La consecuencia es el aumento de la tasa de desempleo, lo cual puede generar un ciclo negativo en el que menos personas con ingresos dan como resultado una menor demanda agregada. Consumo La incertidumbre económica y el temor al desempleo llevan a los consumidores a gastar menos. Priorizan las necesidades básicas y posponen compras discrecionales o de alto valor, como vehículos o electrodomésticos. Esta reducción en el gasto del consumidor puede agudizar la recesión, ya que el consumo es clave en el PIB. ¿Qué sectores se ven más afectados durante una recesión? Las recesiones económicas tienen efectos negativos para la economía en su conjunto, pero hay ciertos sectores que pueden verse especialmente afectados debido a la disminución de la demanda y la contracción económica. Así, las industrias que, normalmente, suelen verse más afectadas durante una recesión económica son: Manufactura . La producción industrial y la venta de bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, suelen caer drásticamente.

. La producción industrial y la venta de bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, suelen caer drásticamente. Construcción e inmobiliario . La incertidumbre y la menor disponibilidad de crédito reducen la compra de viviendas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

. La incertidumbre y la menor disponibilidad de crédito reducen la compra de viviendas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Servicios financieros . La pérdida de confianza de los inversores y el aumento de la morosidad afectan a bancos y aseguradoras.

. La pérdida de confianza de los inversores y el aumento de la morosidad afectan a bancos y aseguradoras. Bienes de lujo y ocio. Sectores como turismo, hostelería y entretenimiento sufren una reducción en la demanda. Más aún si venden productos o servicios de alto precio. Por el contrario, hay ciertos sectores que durante estos momentos pueden mantenerse más estables o, incluso, llegar a beneficiarse. En este sentido, destacan: Bienes de consumo básico . La alimentación y los productos de higiene, que son bienes de primera necesidad, suelen mantener una demanda constante.

. La alimentación y los productos de higiene, que son bienes de primera necesidad, suelen mantener una demanda constante. Energía y servicios públicos . También la electricidad, el agua y el gas siguen siendo esenciales. Por lo tanto, muestran cierta estabilidad.

. También la electricidad, el agua y el gas siguen siendo esenciales. Por lo tanto, muestran cierta estabilidad. Salud y farmacéutica. Los servicios médicos y la venta de medicamentos siguen siendo prioritarios para la población, a pesar de un mal escenario económico. Relación entre recesión y políticas monetarias de los bancos centrales Los bancos centrales son uno de los organismo más importantes durante los periodos de recesión, ya que son ellos quienes se encargan de aprobar las políticas monetarias que pueden tratar de estabilizar la economía. En este sentido, lo más habitual durante una recesión es que los bancos opten por estas medidas: Rebajar los tipos de interés para abaratar la financiación y estimular así el crédito y el consumo.

Inyectar liquidez en la economía mediante la compra de activos financieros.

Control de la inflación para mitigar el riesgo de deflación. ¿Qué señales anticipan el inicio de una recesión económica? Las recesiones económicas pueden aparecer por una gran cantidad de factores. A pesar de que la especulación, la sobreoferta o la incertidumbre en los mercados se sitúan entre las principales causas detrás de estos períodos de contracción económica, estos fenómenos pueden surgir por otros muchos motivos, como una guerra, un problema en la cadena de suministro o un cambio en la política financiera. Esta miríada de motivos hace que resulte complicado predecir cuándo se producirá una recesión. No obstante, hay ciertas señales que pueden vaticinar su llegada: Inversión de la curva de rendimientos . Cuando los bonos a corto plazo ofrecen mayor rentabilidad que los de largo plazo, suele ser un indicio de recesión.

. Cuando los bonos a corto plazo ofrecen mayor rentabilidad que los de largo plazo, suele ser un indicio de recesión. Caída en los índices bursátiles . Una caída sostenida en los mercados financieros puede reflejar expectativas negativas sobre la economía.

. Una caída sostenida en los mercados financieros puede reflejar expectativas negativas sobre la economía. Aumento del desempleo . Aunque también es consecuencia de la recesión, un incremento en la tasa de paro es previamente un síntoma claro de que la economía está en dificultades.

. Aunque también es consecuencia de la recesión, un incremento en la tasa de paro es previamente un síntoma claro de que la economía está en dificultades. Disminución en la confianza del consumidor. De igual modo que el desempleo, si los consumidores pierden confianza en la economía, reducen el gasto, lo cual agravará la recesión. Hacer un seguimiento de estos indicadores puede ayudar a predecir la posible llegada de una recesión económica. No obstante, estas métricas no son infalibles, por lo que su aumento o descenso no tiene por qué indicar, necesariamente, el inicio de una recesión. Estrategias para proteger el dinero en tiempos de crisis Cuando se produce una recesión económica, los inversores también se ven afectados. Estos periodos de contracción pueden provocar caídas en la cotización de las acciones de las empresas y de los bonos corporativos, especialmente entre aquellas compañías con mayor sensibilidad a la reducción de la demanda y el consumo. Además, también pueden impactar negativamente en las divisas del país, que pueden depreciarse en comparación a otras monedas. Para mitigar el impacto de esta recesión, resulta vital efectuar estrategias que puedan mitigar el riesgo, como pueden ser: Diversificar carteras . Es aconsejable invertir en diferentes activos para reducir el riesgo global.

. Es aconsejable invertir en diferentes activos para reducir el riesgo global. Refugiarse en activos defensivos . Como hemos dicho, hay sectores como salud, bienes de consumo básico y utilities que son más estables en estos ciclos y que sirven de refugio.

. Como hemos dicho, hay sectores como salud, bienes de consumo básico y utilities que son más estables en estos ciclos y que sirven de refugio. Mantener liquidez . Disponer de efectivo da la posibilidad de aprovechar oportunidades de inversión en momentos de caída del mercado.

. Disponer de efectivo da la posibilidad de aprovechar oportunidades de inversión en momentos de caída del mercado. Invertir en renta fija . Los bonos gubernamentales o corporativos de alta calidad pueden ofrecer estabilidad y rentabilidad.

Las recesiones económicas son ciclos de incertidumbre para los mercados y los inversores. Entender sus efectos y aplicar las estrategias adecuadas puede ayudarnos a proteger nuestro capital y aprovechar las posibles oportunidades. La diversificación de activos y la prudencia a la hora de tomar decisiones serán clave a la hora de afrontar estos retos.

