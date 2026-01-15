Invertir en renta fija puede ayudar a las PYMES a gestionar su tesorería y rentabilizar sus excedentes de liquidez . En este artículo, te contamos cómo elegir un bróker para invertir en renta fija siendo PYME.

La gestión de tesorería es un aspecto fundamental para cualquier pyme. Muchas empresas acumulan excedentes de liquidez que, si se dejan en cuentas corrientes o depósitos de baja rentabilidad, pierden valor frente a la inflación. Para proteger su capital frente a este fenómeno, la inversión en renta fija se presenta como una alternativa de interés, especialmente entre los usuarios más conservadores, dado el menor nivel de riesgo que manejan. ¿En qué aspectos debemos fijarnos para elegir un buen bróker para invertir en renta fija?

¿Qué es la renta fija y qué ventajas ofrece para las pymes?

La renta fija es una forma de inversión por la que los usuarios compran deuda de empresas o gobiernos a cambio del pago de una serie de intereses definidos previamente. Este tipo de inversión, en el que se incluyen activos tan populares como las Letras del Tesoro o los bonos, se caracteriza por tener una volatilidad más baja que los activos de renta variable, como pueden ser las acciones, o las criptomonedas, y ofrecer una rentabilidad conocida de antemano que, por norma general, suele ser baja.

Al invertir en renta fija, los inversores están ofreciendo financiación a gobiernos y compañías, que emiten instrumentos de deuda para cubrir sus necesidades. O lo que es lo mismo: piden dinero prestado. A cambio, se comprometen no solo a devolver el capital aportado por los inversores, sino también a abonar unos intereses, conocidos como cupones, hasta la fecha de vencimiento de la inversión.

A diferencia de lo que ocurre con la renta variable, la renta fija es una inversión que no muestra gran sensibilidad a los movimientos del mercado bursátil, a los riesgos macroeconómicos o a las tensiones geopolíticas. Este tipo de inversión, si bien se puede ver influenciada por los movimientos de los tipos de interés, se posiciona como una alternativa de interés de cara a generar ingresos pasivos y protegernos de los efectos de la inflación, especialmente si contamos con un perfil conservador. Además, ayuda a diversificar las carteras, reduciendo su riesgo.

Para las PYMES, invertir en renta fija representa una oportunidad con la que pueden gestionar su tesorería y rentabilizar sus excedentes de liquidez asumiendo un potencial riesgo más reducido. No obstante, antes de invertir en este tipo de activos, será clave tener claros cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo.

¿En qué productos podemos invertir?

Dentro del mercado de renta fija, se pueden identificar varios tipos de instrumentos en los que tanto los usuarios particulares como las pymes puedan invertir:

Letras del Tesoro : son instrumentos de renta fija a corto plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento puede ser de tres, seis, nueve y doce meses.

: son instrumentos de renta fija a corto plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento puede ser de tres, seis, nueve y doce meses. Bonos del Estado : son instrumentos de renta fija a medio plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento es de entre dos a cinco años.

: son instrumentos de renta fija a medio plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento es de entre dos a cinco años. Obligaciones : son instrumentos de renta fija a largo plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento es de entre cinco a treinta años.

: son instrumentos de renta fija a largo plazo emitidos por los gobiernos. Su plazo de vencimiento es de entre cinco a treinta años. Bonos corporativos: son instrumentos de renta fija emitidos por las compañías para financiar sus proyectos o cumplir con sus obligaciones empresariales. Presentan un mayor riesgo que los bonos del Estado, pero también una potencial rentabilidad más elevada.

¿Qué riesgos tiene la renta fija?

A pesar de estar considerada como una inversión más segura que la renta variable, la renta fija no está exenta de riesgos. Al contrario, esta alternativa puede verse afectada por varios factores, entre los que se encuentran:

Riesgo de tipo de interés : la rentabilidad de la renta fija está ligada a los tipos de interés: si estos suben, los precios de estos instrumentos caen y pierden valor, y viceversa.

: la rentabilidad de la renta fija está ligada a los tipos de interés: si estos suben, los precios de estos instrumentos caen y pierden valor, y viceversa. Riesgo de crédito : representa el riesgo de que un emisor pueda incumplir su obligación de pago.

: representa el riesgo de que un emisor pueda incumplir su obligación de pago. Riesgo de liquidez : representa el riesgo de que un inversor pueda comprar o vender un activo de renta fija en el mercado secundario antes de su fecha de vencimiento sin que se vea afectado su precio.

: representa el riesgo de que un inversor pueda comprar o vender un activo de renta fija en el mercado secundario antes de su fecha de vencimiento sin que se vea afectado su precio. Riesgo de divisa: si se invierte en un instrumento de renta fija emitido en una divisa distinta a la del inversor, las fluctuaciones cambiarias pueden variar la rentabilidad del activo.

¿Cómo elegir un bróker para invertir en renta fija como PYME?

Al igual que ocurre con los usuarios particulares, al invertir como PYME resulta fundamental elegir un buen bróker. En este sentido, algunos de los aspectos clave en los que deberemos fijarnos antes de elegir una plataforma son:

Regulación : el bróker debe estar regulado y supervisado por organismos competentes en materia de supervisión de los mercados de valores que protejan los fondos y la transparencia en las operaciones. En España, el organismo supervisor es la CNMV.

: el bróker debe estar regulado y supervisado por organismos competentes en materia de supervisión de los mercados de valores que protejan los fondos y la transparencia en las operaciones. En España, el organismo supervisor es la CNMV. Costes y comisiones : las comisiones pueden influir en la rentabilidad de nuestras inversiones. Por ello, debemos analizar las tarifas por operación, costes de mantenimiento, spreads y cargos que apliquen los brókers antes de decantarnos por uno en concreto.

: las comisiones pueden influir en la rentabilidad de nuestras inversiones. Por ello, debemos analizar las tarifas por operación, costes de mantenimiento, spreads y cargos que apliquen los brókers antes de decantarnos por uno en concreto. Oferta de productos : debemos apostar por brókers que ofrezcan una amplia variedad de instrumentos y que den acceso a distintos mercados. De este modo, podremos diversificar nuestra cartera y aprovechar distintas oportunidades.

: debemos apostar por brókers que ofrezcan una amplia variedad de instrumentos y que den acceso a distintos mercados. De este modo, podremos diversificar nuestra cartera y aprovechar distintas oportunidades. Plataforma de inversión : otro aspecto que deberemos tener en cuenta a la hora de elegir un bróker es la plataforma de inversión que ofrecen. En este sentido, deberemos apostar por brókers que ofrezcan una interfaz intuitiva, estable y con herramientas de análisis que puedan ayudarnos a tomar nuestras decisiones.

: otro aspecto que deberemos tener en cuenta a la hora de elegir un bróker es la plataforma de inversión que ofrecen. En este sentido, deberemos apostar por brókers que ofrezcan una interfaz intuitiva, estable y con herramientas de análisis que puedan ayudarnos a tomar nuestras decisiones. Servicio de atención al cliente: debemos decantarnos por brókers que dispongan de un buen servicio de atención al cliente, capaz de ofrecer asistencia personalizada en nuestro idioma y de resolver nuestras dudas con la mayor inmediatez posible.

A la hora de elegir un bróker, también será conveniente consultar las reseñas y opiniones de otros usuarios, ya que nos pueden servir de referencia de cara a elegir una alternativa u otra.

Estrategias de inversión en renta fija para PYMES

En función del perfil inversor, es decir, de los objetivos y el nivel de tolerancia al riesgo que se tenga, las PYMES podrán llevar a cabo tres tipos de estrategias de inversión en renta fija:

Conservadora : esta estrategia está enfocada a los inversores con un nivel de tolerancia al riesgo reducido y que buscan preservar su capital por encima de obtener grandes rentabilidades. En este caso, las Letras del Tesoro y los Bonos del Estado se posicionan como alternativas de interés.

: esta estrategia está enfocada a los inversores con un nivel de tolerancia al riesgo reducido y que buscan preservar su capital por encima de obtener grandes rentabilidades. En este caso, las Letras del Tesoro y los Bonos del Estado se posicionan como alternativas de interés. Equilibrada : esta estrategia está enfocada a los inversores que buscan un equilibrio entre el riesgo a asumir y la potencial rentabilidad que pueden conseguir. En este caso, invertir en bonos corporativos y gubernamentales puede ser una alternativa de interés.

: esta estrategia está enfocada a los inversores que buscan un equilibrio entre el riesgo a asumir y la potencial rentabilidad que pueden conseguir. En este caso, invertir en bonos corporativos y gubernamentales puede ser una alternativa de interés. Dinámica: esta estrategia está enfocada a los inversores que priorizan la rentabilidad sobre el riesgo, es decir, a aquellos que buscan obtener grandes rendimientos, sin preocuparse tanto por la preservación de su capital. Los bonos internacionales y los corporativos de mayor rentabilidad son los instrumentos de renta fija que mejor pueden encajar con este perfil.

Independientemente del perfil que se tenga, antes de invertir en renta fija será vital tener claros cuáles son nuestros objetivos y mantenerse al día de la actualidad financiera, de cara a realizar posibles ajustes en nuestra cartera que puedan ayudarnos a mitigar posibles pérdidas.

Invertir como PYME con XTB

La cuenta de empresas de XTB es una alternativa diseñada para que las sociedades y PYMES puedan invertir en los mercados financieros. Esta cuenta presenta las mismas ventajas que las cuentas para particulares, lo que implica que dan acceso a una amplia variedad de activos.

En concreto, a través de la cuenta de empresa de XTB las sociedades pueden invertir en más de 9.000 acciones y ETFs de Europa y Estados Unidos, pudiendo diversificar así su cartera corporativa en activos con diferentes niveles de riesgo. Además, al invertir con una cuenta de empresa de XTB los usuarios dispondrán de una atención personalizada, por la que nuestro equipo acompañará a los usuarios en la apertura y configuración de la cuenta, ofreciéndoles soporte en todo momento.

Con XTB, los usuarios podrán ejecutar sus órdenes con gran rapidez, así como gestionar sus operaciones y cierres parciales, pudiendo operar tanto desde la aplicación móvil, como desde el ordenador o escritorio. Asimismo, los usuarios tendrán acceso a gráficos avanzados y más de 50 indicadores técnicos y a herramientas de análisis técnico y fundamental que les ayudarán a tomar sus decisiones bursátiles de la manera más informada posible.