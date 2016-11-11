Tiempo de lectura: 3 minute(s)

La volatilidad es un término que hace referencia a la cantidad de incertidumbre, riesgo y fluctuación de cambios que puede experimentar un instrumento financiero . En este artículo, te explicamos qué es exactamente y qué tipos existen.

La volatilidad es un término que se escucha con frecuencia en el ámbito financiero, especialmente cuando se analizan mercados bursátiles, divisas o materias primas. Aunque para algunos inversores puede ser sinónimo de incertidumbre, para otros representa una oportunidad para maximizar sus rendimientos. Este fenómeno, que refleja la variabilidad en los precios de los activos, es fundamental para comprender cómo funcionan los mercados y cómo influyen diversos factores económicos en su comportamiento.

En el contexto de los instrumentos financieros, la volatilidad desempeña un papel crucial en la toma de decisiones de inversión y en la gestión del riesgo. Desde los operadores más experimentados hasta los inversores principiantes, todos deben considerar este aspecto al planificar sus estrategias. Pero ¿qué implica realmente la volatilidad y por qué es tan relevante en los mercados financieros?

¿Qué es la volatilidad?

El término volatilidad hace referencia a la cantidad de incertidumbre, riesgo y fluctuación de cambios que puede experimentar un instrumento financiero en un momento concreto. Se trata de la medición estadística de la dispersión de retorno para un instrumento dado y puede ser de varios tipos, siendo la histórica y esperada las más conocidas.

En tiempos de alta volatilidad en los mercados, los precios tienden a cambiar rápida y dramáticamente en un período de tiempo corto. Cuando los mercados no están volátiles o “flat”, los movimientos de mercado y tendencias se forman gradualmente. La volatilidad puede ocurrir luego de datos macroeconómicos o luego de eventos inesperados como desastres naturales o eventos políticos.

Los inversores más experimentados tienden a operar en tiempos de alta volatilidad, buscando abrir y cerrar posiciones en períodos de tiempo cortos.

Tipos de volatilidad

La volatilidad puede clasificarse en diferentes categorías según su naturaleza y la manera en que afecta a los mercados financieros. Algunos tipos son:

Volatilidad histórica : Mide cómo han fluctuado los precios de un activo en el pasado, proporcionando una referencia sobre su comportamiento.

: Mide cómo han fluctuado los precios de un activo en el pasado, proporcionando una referencia sobre su comportamiento. Volatilidad implícita : Se basa en las expectativas del mercado sobre las fluctuaciones futuras de un activo, calculada a partir de los precios de los derivados financieros como las opciones.

: Se basa en las expectativas del mercado sobre las fluctuaciones futuras de un activo, calculada a partir de los precios de los derivados financieros como las opciones. Volatilidad realizada : Se calcula utilizando datos de precios registrados durante un período específico.

: Se calcula utilizando datos de precios registrados durante un período específico. Volatilidad esperada: Combina análisis históricos y proyecciones para prever posibles variaciones.

Cómo calcular la volatilidad

El cálculo de la volatilidad implica medir la variación de los precios de un activo durante un período determinado, lo que se traduce en una fórmula matemática conocida como desviación estándar.

Este método permite identificar cuánto se alejan los precios de un activo respecto a su promedio histórico. Para ello, se recopilan los datos de precios durante un intervalo de tiempo específico y se aplican cálculos estadísticos que proporcionan una medida precisa de la magnitud de las fluctuaciones.

En los mercados financieros, también es común usar índices específicos como el VIX, conocido como el "índice del miedo", que mide la volatilidad implícita en el mercado de opciones del S&P 500. Este indicador es una herramienta clave para evaluar el sentimiento del mercado y anticipar posibles cambios en las tendencias.

Diferencia entre volatilidad y riesgo

Aunque la volatilidad y el riesgo suelen utilizarse indistintamente, son conceptos distintos que abordan diferentes aspectos del comportamiento financiero.

La volatilidad refleja las fluctuaciones en el precio de un activo, mientras que el riesgo implica la probabilidad de perder una inversión o no alcanzar los rendimientos esperados. En otras palabras, la volatilidad es una medida de movimiento en los mercados, pero no siempre indica una amenaza directa para los inversores.

Un activo puede ser altamente volátil, pero no necesariamente arriesgado, especialmente si los inversores tienen estrategias sólidas de gestión del riesgo. Por ejemplo, los bonos de un gobierno con alta calificación crediticia pueden mostrar volatilidad en el corto plazo sin representar un riesgo significativo de impago.

Entender esta diferencia es esencial para diseñar carteras diversificadas y equilibradas, adaptadas a los objetivos y tolerancia al riesgo de cada inversor.

