El PER de una acción es un indicador que vincula la capitalización bursátil de una compañía con su beneficio neto. En este artículo, repasamos qué es y cómo se calcula.

Al invertir en Bolsa, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta de cara a valorar una posible posición en una empresa. Uno de ellos es el PER, siglas del término inglés Price Earnings Ratio, un indicador clave en el análisis fundamental de las compañías que relaciona el precio de una acción con los beneficios que genera una empresa. Este ratio puede ser de gran ayuda de cara a evaluar el potencial de las firmas dentro del mercado, pero ¿cómo se interpreta?

¿Qué es el PER (Price to Earnings Ratio)?

El PER, siglas del término inglés Price Earnings Ratio (‘Relación Precio-Beneficio’, en su traducción al español), es un indicador que vincula la capitalización bursátil de una compañía con su beneficio neto. O lo que es lo mismo: el precio de sus acciones con el beneficio que genera después de impuestos. Este indicador es una herramienta clave del análisis fundamental, ya que permite a los inversores comprobar si una acción se encuentra infravalorada o sobrevalorada.

Al calcular el PER, los inversores pueden comprobar cuánto capital está dispuesto a invertir el mercado por cada euro de beneficio generado por la empresa. Este ratio ofrece una panorámica clara del tiempo que debería pasar para recuperar la inversión realizada en una compañía teniendo en cuenta los beneficios que genera y resulta de gran utilidad de cara a comparar distintas compañías. No obstante, antes de invertir, será importante tener claros ciertos factores que pueden impactar al PER:

Sector : un PER alto en algunos sectores puede ser un PER bajo o natural en otros sectores, y viceversa. Por ello, será recomendable comparar siempre empresas que pertenezcan a una misma industria.

: un PER alto en algunos sectores puede ser un PER bajo o natural en otros sectores, y viceversa. Por ello, será recomendable comparar siempre empresas que pertenezcan a una misma industria. Situación económica: el momento económico en el que nos encontremos puede impactar en el PER de las empresas, sin que ello implique que la inversión sea desaconsejable. Por ejemplo, en periodos de recesión, el PER de las empresas suele reducirse, por lo que habrá que tener en cuenta el contexto global de cara a interpretar los datos.

A la hora de valorar el PER de una empresa, será recomendable no solo comparar compañías de un mismo sector, sino también medir la evolución que ha mostrado este indicador a lo largo de su historia. De cara a invertir, además, se deberá combinar la interpretación del PER con el análisis de otras métricas clave, como puede ser el ROI o EBITDA. De este modo, obtendremos una panorámica más clara sobre la situación de la empresa y su posible adecuación a nuestra cartera de inversión.

¿Cómo se calcula el PER de una acción?

El PER de una acción es un indicador que relaciona la capitalización bursátil de una empresa con su beneficio neto. Para calcular su valor, tan solo debe aplicarse la siguiente fórmula:

PER = capitalización bursátil de la empresa / beneficio neto de la empresa

Para aplicarlo de manera específica a una acción, la fórmula que deberíamos aplicar sería la siguiente:

PER de una acción = precio de la acción / beneficio por acción (BPA)

En estas fórmulas, cada término significa:

Capitalización bursátil : es el valor total de las acciones en circulación de una compañía. Se calcula multiplicando el precio de las acciones de la empresa por el número total de títulos en circulación.

: es el valor total de las acciones en circulación de una compañía. Se calcula multiplicando el precio de las acciones de la empresa por el número total de títulos en circulación. Beneficio neto : son las ganancias totales que ha generado una empresa tras deducir los ingresos correspondientes.

: son las ganancias totales que ha generado una empresa tras deducir los ingresos correspondientes. Precio de la acción : cotización actual del título en el mercado. Varía diariamente, por lo que deberemos prestar atención a los movimientos del mercado de valores para conocerlo.

: cotización actual del título en el mercado. Varía diariamente, por lo que deberemos prestar atención a los movimientos del mercado de valores para conocerlo. BPA: son los beneficios netos obtenidos por la empresa dividido por el número de acciones que tiene en circulación. En los informes corporativos, esta métrica se actualiza trimestralmente.

Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que una empresa cotiza a 30 euros por acción y ha generado un beneficio neto de tres euros por acción en el último año. Si aplicamos la fórmula del PER, obtenemos:

PER = 30 / 3 = 10

En este caso, el resultado es que el inversor está pagando 10 euros por cada euro de beneficio que genera la empresa.

Cómo interpretar el PER de una acción

Interpretar el PER correctamente resulta clave de cara a encontrar nuevas oportunidades de inversión, ya que nos permite comprobar si una compañía se encuentra infravalorada o sobrevalorada. Para valorar correctamente esta métrica, se deberá tener en cuenta no solo la cifra obtenida tras el cálculo, sino también el sector en el que opera la empresa, el PER de sus principales competidores y el PER que ha tenido históricamente, así como la situación actual del mercado. De este modo, podremos obtener una panorámica más preciosa sobre la situación actual de la compañía.

Partiendo de esta base, el cálculo del PER puede ofrecernos tres escenarios posibles: un PER alto, un PER bajo y un PER medio.

¿Qué es un PER alto?

Por norma general, un PER alto es aquel que se sitúa por encima de los 20 puntos. Este PER indica que los inversores creen que la empresa aumentará sus beneficios en el futuro y que el mercado podría estar pagando un precio excesivo en relación con los beneficios actuales generados por la compañía.

¿Qué es un PER bajo?

Generalmente, se considera que un PER es bajo cuando este se sitúa por debajo de los 10 puntos. En estos supuestos, el mercado suele anticipar problemas futuros en los resultados de la empresa y las acciones podrían estar infravaloradas con respecto a los beneficios generados por la compañía.

¿Qué es un PER medio?

Por norma general, se considera que un PER medio es aquel que se encuentra en el rango de 10 a 20 puntos. En estos casos, se entiende que hay un equilibrio entre el precio de la acción y los beneficios

¿Y si el PER es negativo?

Aunque no es habitual, en algunas ocasiones puede darse el caso de que el cálculo del PER arroje una cifra negativa. Esta situación se da cuando los beneficios por acción son negativos, es decir, cuando la empresa registra pérdidas en lugar de beneficios, por lo que suele considerarse una señal de alerta para invertir.

Un PER negativo implica que la empresa está obteniendo malos resultados, ya sea por un descenso en las ventas o una mala gestión de los recursos. A la hora de valorarlo, se deberá analizar el contexto para averiguar si se trata de una pérdida puntual o sostenida, así como revisar los informes corporativos de la compañía para conseguir más información sobre su situación actual.

Ventajas y limitaciones del PER

El PER es un indicador de gran utilidad a la hora de construir una cartera de inversión, pero este ratio no es infalible. Al contrario, presenta tanto ventajas como limitaciones, las cuales habrá que tener en cuenta de cara a interpretarlo.

Entender qué es el PER de una acción, conocer su fórmula y saber interpretar si es alto o bajo puede ayudar a valorar objetivamente oportunidades del mercado, y, por ende, a aprovecharlas. Para sacarle el máximo partido a este indicador, no obstante, se deberá tener en cuenta el contexto sectorial y macroeconómico en el que se encuentra la empresa, así como analizar otros ratios que puedan ofrecernos más información sobre su situación actual. De este modo, obtendremos una panorámica clara sobre el estado financiero de la compañía y las oportunidades que puede llegar a ofrecer.

