¿Qué es el ROI y cómo se calcula?

El ROI o 'Retorno de la Inversión' es una métrica que permite medir la rentabilidad de las inversiones en base a su coste y que resulta fundamental para valorar la situación de una empresa. En este artículo, te contamos qué es y cómo se calcula.

El ROI o 'Retorno de la Inversión' es una de las métricas más utilizadas en el mundo financiero. Este indicador evalúa la rentabilidad de las inversiones en base a su coste y resulta de gran importancia para inversores y empresarios, ya que arroja luz sobre la eficacia de las estrategias que se han acometido. En este artículo, te explicamos qué es el ROI y cómo puede ayudarnos a tomar nuestras decisiones financieras. ¿Qué es el ROI? El ROI, siglas del término inglés 'Return on Investment' ('Retorno de la Inversión', según su traducción al español) es un indicador que mide la rentabilidad obtenida en relación con el coste de una inversión, es decir, el beneficio que se ha obtenido con cada euro invertido. Este indicador tiene una enorme popularidad en el mundo financiero y empresarial: para los empresarios, resulta útil para valorar los resultados que se han obtenido con cada uno de los proyectos que ha llevado a cabo la empresa, mientras que los inversores pueden emplearlo tanto para evaluar el desempeño de sus operaciones como para comparar la rentabilidad de distintos instrumentos o compañías. De este modo, el ROI permite: Comparar el rendimiento de diferentes activos o proyectos.

Identificar las inversiones más rentables y aquellas que no están dando los resultados esperados.

Mejorar la toma de decisiones y la optimización de recursos.

Valorar estrategias de inversión y analizar el desempeño de distintas empresas. Fórmula para calcular el ROI El ROI es un ratio que relaciona dos conceptos: el beneficio obtenido y la inversión realizada. Expresado en porcentaje, se calcula siguiendo la siguiente fórmula: ROI = [(Beneficio obtenido - Inversión inicial) / Inversión inicial] × 100 En esta fórmula, los dos conceptos clave equivalen a: Beneficio obtenido : es el ingreso total que genera la inversión.

: es el ingreso total que genera la inversión. Inversión inicial: es el capital total invertido en el proyecto o activo. Si el resultado de la operación es positivo, la inversión realizada habrá generado beneficios para la empresa. Por el contrario, si el resultado es negativo, se estarían incurriendo en pérdidas, ya que no se estaría recuperando el coste de la inversión. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que un inversor compra acciones por un valor de 10.000 euros y, tras venderlas, obtiene 12.000 euros. Aplicando la fórmula anterior, obtenemos: ROI = [(12.000 - 10.000) / 10.000] × 100 = 20% En este caso, la inversión es positiva, ya que ha generado un retorno económico del 20%. A la hora de interpretar el ROI, sin embargo, se deben tener en cuenta otros factores. A pesar de que un mayor ROI implica, por esencia, una mayor rentabilidad, esta métrica puede ser más o menos positiva en relación a otros factores, como los objetivos marcados, la evolución histórica de la empresa o el sector en el que opera. Objetivos . El valor del ROI está estrechamente ligado a los objetivos que se hayan marcado previamente. Por ejemplo, si una empresa estimó que un proyecto concreto generaría unas ganancias del 20%, un ROI del 10%, pese a ser positivo, podría interpretarse como algo negativo, ya que no se han cumplido las expectativas.

. El valor del ROI está estrechamente ligado a los objetivos que se hayan marcado previamente. Por ejemplo, si una empresa estimó que un proyecto concreto generaría unas ganancias del 20%, un ROI del 10%, pese a ser positivo, podría interpretarse como algo negativo, ya que no se han cumplido las expectativas. Sector . Comparar el ROI de una empresa con el promedio del sector ofrece una visión clara sobre su desempeño y posición dentro del mercado.

. Comparar el ROI de una empresa con el promedio del sector ofrece una visión clara sobre su desempeño y posición dentro del mercado. Datos históricos. Analizar el ROI que ha tenido una compañía a lo largo del tiempo permite detectar tendencias e identificar posibles problemas o áreas de mejora. Un ROI con una evolución ascendente sugiere que la gestión y eficiencia de la empresa ha ido mejorando con el paso del tiempo. Por el contrario, una evolución descendente puede indicar ciertos problemas relacionados con la toma de decisiones, la optimización de recursos o la asignación de capital. Además de estas variantes, se debe tener en cuenta que el contexto político, regulatorio y económico también puede afectar al desempeño de una compañía, lo que podría tener efectos sobre su ROI. Por ello, es recomendable valorar cuál es la situación global en la que se está operando. Errores comunes al calcular ROI Aunque el ROI es una métrica poderosa, existen ciertos errores que pueden llevar a conclusiones incorrectas. Los más comunes son: Ignorar el factor tiempo . Dos inversiones pueden tener el mismo ROI, pero sí una tarda un año y otra cinco, la primera es claramente más rentable. En estos casos, es recomendable complementar el análisis con la TIR (Tasa Interna de Retorno).

. Dos inversiones pueden tener el mismo ROI, pero sí una tarda un año y otra cinco, la primera es claramente más rentable. En estos casos, es recomendable complementar el análisis con la TIR (Tasa Interna de Retorno). No incluir todos los costes. Es fundamental contabilizar todos los gastos asociados. Es decir, comisiones, impuestos, mantenimiento, gastos administrativos o costes indirectos.

Es fundamental contabilizar todos los gastos asociados. Es decir, comisiones, impuestos, mantenimiento, gastos administrativos o costes indirectos. Comparaciones inadecuadas . Comparar el ROI de activos con diferentes niveles de riesgo puede llevar a equívocos. Por ejemplo, una inversión con alto ROI, pero también con un riesgo elevado, puede que no sea lo más adecuado.

. Comparar el ROI de activos con diferentes niveles de riesgo puede llevar a equívocos. Por ejemplo, una inversión con alto ROI, pero también con un riesgo elevado, puede que no sea lo más adecuado. Falta de perspectiva a largo plazo . El ROI no siempre refleja el impacto a largo plazo de una inversión, como la depreciación de activos o los beneficios recurrentes.

. El ROI no siempre refleja el impacto a largo plazo de una inversión, como la depreciación de activos o los beneficios recurrentes. Sesgo en los datos . Utilizar datos incompletos o poco fiables puede distorsionar el cálculo.

. Utilizar datos incompletos o poco fiables puede distorsionar el cálculo. Olvidar el contexto . Calcular el ROI de un proyecto sin tener en cuenta las condiciones del mercado o los objetivos empresariales puede conducir a decisiones erróneas.

. Calcular el ROI de un proyecto sin tener en cuenta las condiciones del mercado o los objetivos empresariales puede conducir a decisiones erróneas. Exceso de confianza. Basarse solo en el ROI puede llevar a pasar por alto otros indicadores importantes, como el ​​ROE, VAN (Valor Actual Neto), la TIR o el PER (Precio/Earnings Ratio). Comparativa entre ROI y otra s métricas Aunque el ROI es un indicador de gran utilidad, para poder conseguir una imagen clara de la situación en la que se encuentra una compañía es importante combinarlo con otras métricas que aporten información complementaria. Estas son algunas: El ROI es una métrica esencial para evaluar la rentabilidad de las inversiones y tomar decisiones informadas. Su sencillez y su aplicación universal lo convierten en una herramienta indispensable tanto para los inversores principiantes como para los más experimentados. Sin embargo, para maximizar su utilidad, es fundamental tener en cuenta sus limitaciones y complementarlo con otros indicadores que nos permitan conseguir una panorámica clara de la situación de la empresa. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

