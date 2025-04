¿Qué es el Ratio de Sharpe y cómo se calcula?

Tiempo de lectura: 5 minute(s)

El Ratio de Sharpe es un indicador que mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión o cartera y que puede resultar de gran utilidad a la hora de comparar distintos activos y construir nuestras estrategias. En este artículo, te contamos qué es, cómo se calcula y qué ventajas ofrece.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

​El Ratio de Sharpe es un indicador que permite evaluar la relación entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión y que puede ser de gran ayuda de cara a comparar activos y diseñar nuestras carteras de inversión, ¿pero cómo se calcula? En este artículo, te contamos qué es el Ratio de Sharpe, cómo calcularlo y cómo se debe interpretar antes de tomar una decisión financiera. ¿Qué es el Ratio de Sharpe? El Ratio de Sharpe es un indicador que mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión o cartera. Desarrollado por el premio Nobel de Economía William F. Sharpe en 1966, esta métrica fue desarrollada con el objetivo de calcular cuál es la rentabilidad que podría ofrecer una inversión en relación al riesgo que habría de asumirse y resulta de gran utilidad de cara a comparar distintos activos. A través del Ratio de Sharpe, los inversores pueden identificar los activos que generarían mayores rendimientos en comparación con el riesgo que habría de asumirse. Este indicador ofrece una mayor panorámica que la que se obtendría al medir tan solo la rentabilidad de un activo, sin tener en cuenta su volatilidad. Entre sus principales ventajas, destacan: Permite tomar decisiones basadas en datos . Facilita la elección de inversiones que maximicen el retorno por unidad de riesgo.​

. Facilita la elección de inversiones que maximicen el retorno por unidad de riesgo.​ Ayuda a diversificar carteras . Permite comparar distintas combinaciones de activos para encontrar la cartera con mejor relación rentabilidad/riesgo.

. Permite comparar distintas combinaciones de activos para encontrar la cartera con mejor relación rentabilidad/riesgo. Permite evaluar gestores de fondos . Es útil para comparar fondos de inversión y medir si un gestor genera rentabilidad ajustada al riesgo superior a la de su competidor.

. Es útil para comparar fondos de inversión y medir si un gestor genera rentabilidad ajustada al riesgo superior a la de su competidor. Ayuda a gestionar el riesgo . Advierte sobre inversiones con alta rentabilidad pero también con un excesivo riesgo.

. Advierte sobre inversiones con alta rentabilidad pero también con un excesivo riesgo. Aplicable a cualquier tipo de inversión. Es aplicable a ​​fondos de inversión, acciones, ETFs, bonos e incluso criptomonedas. Cómo calcular el Ratio de Sharpe El Ratio de Sharpe es un concepto que mide la relación entre la rentabilidad de una inversión y su volatilidad histórica. Para calcularlo, se emplea la siguiente fórmula: En esta fórmula, cada uno de los valores significa: 𝑺: Ratio de Sharpe.​ 𝑹𝒑: Rentabilidad del portafolio o inversión.​ 𝑹𝒇: Tasa de rentabilidad libre de riesgo.​ σp = Desviación estándar de la rentabilidad del portfolio (volatilidad). Veámoslo con un ejemplo. Supongamos una inversión con una rentabilidad anual del 8%, una tasa libre de riesgo del 2% y una volatilidad del 10%. Aplicando la fórmula con estos valores, quedaría de la siguiente manera: En este caso, ese ratio de Sharpe de 0,6 indica que la inversión ofrece un rendimiento adicional del 0,6% por cada unidad de riesgo asumido.​ A la hora de aplicar la fórmula de Sharpe, se debe tener en cuenta que el valor de la rentabilidad libre de riesgos suele tomarse de activos que ofrecen una rentabilidad prácticamente garantizada, como pueden ser las Letras del Tesoro u otros activos de renta fija pública. Interpretación del Ratio de Sharpe: ¿qué significa para los inversores? Más allá de su fórmula, para poder aplicar el Ratio de Sharpe de forma correcta en nuestras estrategias de inversión es necesario saber cómo interpretarlo de manera adecuada. En este sentido, normalmente las referencias par valorar el resultado de este índice son: Ratio de Sharpe mayor que 1. Indica que la inversión ofrece una rentabilidad adecuada en relación con el riesgo que se asume.​

Indica que la inversión ofrece una rentabilidad adecuada en relación con el riesgo que se asume.​ Entre 0 y 1. Sugiere que la rentabilidad es positiva, pero podría no compensar completamente el riesgo que se corre.​

Sugiere que la rentabilidad es positiva, pero podría no compensar completamente el riesgo que se corre.​ Menor que 0 o Ratio de Sharpe negativo. Señala que la inversión tiene una rentabilidad inferior a la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, no compensa el riesgo asumido.​ Para sacar conclusiones más precisas, además, es recomendable comparar el ratio de Sharpe entre inversiones similares. Limitaciones y desafíos del Ratio de Sharpe Aunque el Ratio de Sharpe puede ofrecer múltiples ventajas para los inversores, esta métrica no es infalible y presenta ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta antes de comenzar a invertir: Asume una distribución normal de rendimientos . El Ratio de Sharpe no tiene en cuenta eventos extremos o "colas gordas" en la distribución de los retornos.​

. El Ratio de Sharpe no tiene en cuenta eventos extremos o "colas gordas" en la distribución de los retornos.​ No distingue entre volatilidad positiva y negativa . Trata igual las variaciones al alza y a la baja, sin considerar que los inversores suelen preocuparse más por las pérdidas.​

. Trata igual las variaciones al alza y a la baja, sin considerar que los inversores suelen preocuparse más por las pérdidas.​ Dependencia de la tasa libre de riesgo . Las variaciones en esta tasa pueden influir notablemente en el ratio.​

. Las variaciones en esta tasa pueden influir notablemente en el ratio.​ Puede ser manipulado . Un gestor de fondos puede incrementar artificialmente el Ratio de Sharpe aumentando el período de medición o seleccionando una tasa libre de riesgo que le convenga.

. Un gestor de fondos puede incrementar artificialmente el Ratio de Sharpe aumentando el período de medición o seleccionando una tasa libre de riesgo que le convenga. No tiene en cuenta el horizonte temporal. Puede no ser fiable para analizar inversiones a corto plazo, ya que el Ratio de Sharpe se basa en datos históricos. Para obtener una panorámica más clara sobre los resultados que podríamos obtener con nuestras inversiones, será recomendable combinar este indicador con otras métricas, como puede ser la rentabilidad anualizada. De igual manera, mantenerse al día de la actualidad económica y financiera nos podrá ayudar de cara a definir nuestras estrategias y mitigar los riesgos del mercado. Comparación con otros ratios: Treynor y Sortino Además del Ratio de Sharpe, hay otros ratios que gozan de popularidad en el ámbito inversor y que, combinados con el Ratio de Sharpe, pueden resultar de utilidad de cara a mejorar nuestra toma de decisiones: Ratio de Treynor : es similar al de Sharpe, pero utiliza la beta (medida del riesgo sistemático) en lugar de la desviación estándar total. Ayuda a valorar carteras diversificadas.​

: es similar al de Sharpe, pero utiliza la beta (medida del riesgo sistemático) en lugar de la desviación estándar total. Ayuda a valorar carteras diversificadas.​ Ratio de Sortino: modifica el ratio de Sharpe al tener en cuenta solo la volatilidad negativa y enfocarse en el riesgo de pérdidas. Por ende, ofrece una visión más precisa para los inversores adversos al riesgo.​ El Ratio de Sharpe es un indicador que puede ayudarnos a evaluar la eficiencia de una inversión en cuanto a rentabilidad y riesgo, aunque para sacarle el máximo partido es recomendable combinarlo con otros indicadores y análisis cualitativos. De este modo, podremos tomar nuestras decisiones de la manera más informada posible. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.