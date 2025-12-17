Envía un Regalo: regala acciones con XTB

XTB presenta 'Envía un Regalo', una nueva funcionalidad con la que nuestros usuarios podrán regalar acciones a sus contactos de forma rápida y sencilla. En este artículo, te contamos cómo funciona este nuevo servicio y cómo puedes aprovecharlo.

Adentrarse en el mundo de la inversión puede ser un paso complejo, especialmente si no tenemos claro en qué podemos invertir. Con la cantidad de productos que existen dentro del mercado, elegir el producto más adecuado para nuestros objetivos puede ser complejo, pero ¿y si un amigo o conocido pudiera echarnos una mano? Desde XTB, queremos democratizar el acceso al mundo de la inversión y ayudar a fomentar el ahorro de nuestros usuarios para que puedan sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Por eso, hemos incorporado una nueva funcionalidad a nuestra aplicación con la que nuestros clientes podrán regalar acciones a sus seres queridos. ¿Quieres sorprender a tus conocidos? ¡Descubre cómo puedes enviarle una acción con XTB y ayúdales a adentrarse en los mercados financieros!

Envía una regalo: ¿en qué consiste?

Envía un regalo, la nueva funcionalidad de la XTB App, es una solución que permite a los usuarios de XTB regalar acciones a otras personas. Este nuevo servicio está disponible para todos los clientes de XTB y permite regalar tanto acciones como derechos fraccionados sobre acciones. De este modo, nuestros usuarios pueden sorprender a sus contactos con un regalo con el que podrán hacer crecer su dinero.

¿Cómo regalar una acción XTB?

Regalar una acción con XTB es muy sencillo.

Elige las acciones de tu cartera . El primer paso será seleccionar qué acción o derecho fraccionado sobre acción deseamos enviar a nuestros contactos. Esta acción deberá estar incluida en nuestra cuenta de inversión. En caso de no tenerla, el usuario deberá adquirirla primero para, posteriormente, regalarla a sus contactos.

. El primer paso será seleccionar qué acción o derecho fraccionado sobre acción deseamos enviar a nuestros contactos. Esta acción deberá estar incluida en nuestra cuenta de inversión. En caso de no tenerla, el usuario deberá adquirirla primero para, posteriormente, regalarla a sus contactos. Decidir cuántas acciones o derechos fraccionados deseamos enviar . Con nuestra funcionalidad, nuestros usuarios pueden regalar hasta 1.000 euros en acciones o derechos fraccionados, por lo que deberemos elegir la cantidad exacta de acciones o derechos que deseamos enviar.

. Con nuestra funcionalidad, nuestros usuarios pueden regalar hasta 1.000 euros en acciones o derechos fraccionados, por lo que deberemos elegir la cantidad exacta de acciones o derechos que deseamos enviar. Una vez hayamos seleccionado las acciones y cuantía de nuestro regalo, deberemos elegir nuestro destinatario , el cual podrá ser o no cliente de XTB. Para ello, deberemos enviar un enlace de invitación personalizado, en el que nuestro conocido deberá hacer click. En caso de no ser cliente de XTB, nuestro conocido deberá proceder con el proceso de apertura de cuenta, tras el cual podrá percibir su regalo.

, el cual podrá ser o no cliente de XTB. Para ello, deberemos enviar un enlace de invitación personalizado, en el que nuestro conocido deberá hacer click. En caso de no ser cliente de XTB, nuestro conocido deberá proceder con el proceso de apertura de cuenta, tras el cual podrá percibir su regalo. El enlace para recibir el regalo permanecerá activo durante un máximo de 21 días desde el momento en el que se generó. Transcurrido este tiempo, el enlace caducará y el usuario no podrá validar su regalo, que habrá vuelto a la cuenta del donatario. En caso de que el donatario venda sus acciones antes de que se acepte el regalo, el destinatario no recibirá estos instrumentos. Los donatarios también podrán cancelar el regalo antes de que este sea reclamado por el destinatario.

Nuestros usuarios podrán regalar un único regalo a sus contactos, en el que podrán incluir tantas acciones o derechos fraccionados como deseen, siempre y cuando el importe total no supere los 1.000 euros. De igual manera, cada usuario solo podrá recibir un único regalo por parte de una misma persona.

Requisitos para regalar una acción con XTB

Para regalar acciones con XTB, los únicos requisitos son ser cliente de la plataforma y haber adquirido previamente la acción o derecho fraccionado que se quiera enviar. Este regalo podrá enviarse a cualquier persona, independientemente de si es o no cliente de XTB. En caso de no ser cliente, el usuario al que se le envía el regalo deberá proceder con el proceso de activación de cuenta, tras el cual podrá acceder a sus acciones.

Los usuarios podrán enviar acciones a tantas personas como deseen. No obstante, solo podrán realizar un regalo por cada usuario. En él, podrán incluir tanto acciones como derechos fraccionados sobre acciones, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Invertir con XTB

En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.