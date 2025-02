¿Qué son las small caps y cuál es su potencial en el mercado financiero?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Las small caps o empresas de pequeña capitalización son compañías con una capitalización bursátil de menos de 2.000 millones de dólares que pueden ofrecer muchas oportunidades para los inversores que busquen diversificar sus carteras o invertir en mercados emergentes. En este artículo, te contamos qué son.

En el vasto mundo de la inversión, las small caps, o empresas de pequeña capitalización, representan una categoría que a menudo pasa desapercibida para muchos inversores. Sin embargo, estas compañías, caracterizadas por su menor tamaño en términos de capitalización bursátil, brindan oportunidades únicas. En este artículo, explicamos en profundidad qué son las small caps, su impacto en los mercados, los sectores que las impulsan y las leyes que las regulan. ¿Qué son las small caps y cómo afectan a los mercados? Las small caps o empresas de pequeña capitalización son compañías cuya capitalización bursátil oscila, por norma general, entre los 300 millones y los 2.000 millones de dólares. Estas empresas se caracterizan por su capacidad para desempeñar un papel protagonista en el dinamismo y la innovación de los mercados financieros pese a tener una capitalización de mercado relativamente modesta y por estar enfocadas a nichos muy concretos que las grandes corporaciones pueden llegar a pasar por alto. Generalmente, las small caps suelen ser empresas en etapas tempranas de desarrollo. Estas compañías han mostrado históricamente un gran potencial de crecimiento, convirtiéndose en una alternativa de interés para los inversores que aspiran a obtener rendimientos atractivos. Entre sus principales ventajas, destacan: Innovación . A menudo este tipo de compañías lideran en sectores emergentes, ya que introducen productos o servicios disruptivos.

. A menudo este tipo de compañías lideran en sectores emergentes, ya que introducen productos o servicios disruptivos. Crecimiento . Al estar en etapas tempranas de desarrollo, la mayoría de ellas tienen el potencial de expandirse rápidamente, lo que se suele traducir en apreciaciones muy notables de sus acciones.

. Al estar en etapas tempranas de desarrollo, la mayoría de ellas tienen el potencial de expandirse rápidamente, lo que se suele traducir en apreciaciones muy notables de sus acciones. Diversificación. Bajo el término small caps, se incluyen numerosas compañías que pueden ayudar a los inversores a diversificar sus carteras, exponiéndoles a oportunidades que pueden estar siendo ignoradas por las grandes compañías. Por su tamaño, las small caps pueden adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. No obstante, este tamaño reducido también puede jugar en su contra, haciéndolas más susceptibles a la volatilidad del mercado y sensibles a ciertos desafíos operativos que pueden afectar a su desempeño. Volatilidad de las small caps en periodos de crisis Durante períodos de​ crisis económica, las small caps tienden a experimentar una mayor volatilidad en comparación con las empresas de gran capitalización.​ Por ejemplo, en el año 2024, mientras el Ibex 35, el selectivo de referencia de España, aumentó un 15,24%, el Ibex Small Cap, donde se agrupan estas empresas más pequeñas en el panorama nacional, solo sumó un 0,31%. Esta mayor sensibilidad a los cambios del mercado está motivada por los siguientes factores: Liquidez . Las acciones de small caps suelen tener menor liquidez, lo que puede amplificar las fluctuaciones de precios en momentos de incertidumbre.

. Las acciones de small caps suelen tener menor liquidez, lo que puede amplificar las fluctuaciones de precios en momentos de incertidumbre. Acceso al capital . En tiempos de restricción al crédito, estas empresas tienen más dificultades para conseguir financiación que las compañías de mayor tamaño.

. En tiempos de restricción al crédito, estas empresas tienen más dificultades para conseguir financiación que las compañías de mayor tamaño. Dependencia del mercado local. Muchas small caps operan principalmente en mercados locales. Esto las hace más vulnerables a las condiciones económicas que son específicas de su región. A pesar de estos desafíos, las small caps también se recuperan rápidamente cuando las condiciones económicas mejoran. Por ello, igual que sus acciones se suelen depreciar rápido, también ofrecen oportunidades muy interesantes para inversores dispuestos a tolerar cierta volatilidad. Sectores que impulsan las empresas de pequeña capitalización Las small caps destacan en ciertos sectores, especialmente en aquellos en los que la innovación y la adaptabilidad tienen mucho peso, como pueden ser: Tecnología . Empresas que desarrollan soluciones innovadoras en software, hardware o servicios digitales de todo tipo.

. Empresas que desarrollan soluciones innovadoras en software, hardware o servicios digitales de todo tipo. Biotecnología y salud . Compañías enfocadas en el desarrollo de nuevos tratamientos médicos, dispositivos o tecnologías de salud.

. Compañías enfocadas en el desarrollo de nuevos tratamientos médicos, dispositivos o tecnologías de salud. Energías renovables . Organizaciones que trabajan en la generación y la distribución de energía limpia y sostenible.

. Organizaciones que trabajan en la generación y la distribución de energía limpia y sostenible. Consumo. Marcas emergentes que ofrecen productos únicos o que se dirigen a nichos de mercado muy concretos. Estas áreas presentan oportunidades para las small caps por su capacidad para innovar y adaptarse ágilmente a las tendencias del mercado. El papel de las small caps frente a las grandes empresas Aunque las grandes empresas copan los titulares y captan la mayor parte de las inversiones, las small caps juegan un papel complementario y esencial en el ecosistema económico. Su menor tamaño les permite ofrecer: Agilidad . Se adaptan rápidamente a cambios del mercado o en la demanda del consumidor.

. Se adaptan rápidamente a cambios del mercado o en la demanda del consumidor. Innovación . A menudo son pioneras en nuevas tecnologías o modelos de negocio.

. A menudo son pioneras en nuevas tecnologías o modelos de negocio. Crecimiento. Tienen el potencial de crecer más rápido que las grandes empresas, especialmente si operan en nichos de mercado en expansión. En este sentido, si comparamos estos dos tipos de compañías según varios factores clave, como la flexibilidad, el potencial de crecimiento o su facilidad para acceder a fondos de financiación, obtenemos: Aunque las small caps puedan ser una opción más arriesgada que las empresas de gran tamaño ya consolidadas en el mercado, estas compañías pueden llegar a generar grandes rendimientos si evolucionan favorablemente dentro del mercado. Para los inversores, por tanto, estas compañías pueden ser una opción interesante de cara a diversificar su cartera, aunque antes de apostar por ellas se debe realizar un minucioso análisis de su situación financiera y empresarial y valorar si realmente encajan tanto con nuestros objetivos como con nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Regulaciones que afectan a estas empresas Al igual que ocurre con cualquier otra empresa, las small caps también están sujetas a una serie de leyes nacionales e internacionales que influyen en su operativa y en su desempeño en el mercado. Esas normativas tan importantes en España y Europa tratan de garantizar lo siguiente: Cumplimiento normativo . Las small caps deben ceñirse a regulaciones como el Reglamento (UE) 2017/1129, que regula la publicación de folletos en ofertas públicas, y la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), que establece normas de transparencia y protección al inversor.

. Las small caps deben ceñirse a regulaciones como el Reglamento (UE) 2017/1129, que regula la publicación de folletos en ofertas públicas, y la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), que establece normas de transparencia y protección al inversor. Normativas contables y fiscales . En España, las empresas de pequeña capitalización están sujetas al Plan General de Contabilidad (PGC) y pueden aprovechar incentivos fiscales según la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014). Esta concede deducciones a negocios con una facturación inferior a ciertos umbrales.

. En España, las empresas de pequeña capitalización están sujetas al Plan General de Contabilidad (PGC) y pueden aprovechar incentivos fiscales según la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014). Esta concede deducciones a negocios con una facturación inferior a ciertos umbrales. Transparencia y gobernanza. La Ley 5/2021 de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas impone requisitos adicionales en términos de información y gobernanza. Algo que puede suponer un reto para empresas con pocos recursos administrativos.

Invertir en small caps puede ayudarnos a diversificar carteras y aprovechar el potencial de crecimiento de sectores emergentes, aunque este tipo de empresas pueden verse muy afectadas por la volatilidad del mercado y la dificultad para conseguir financiación. Comprender los riesgos que enfrentan estas empresas, las ventajas que ofrecen y las condiciones del mercado en el que operan será clave para desarrollar una estrategia acorde a nuestros intereses.

