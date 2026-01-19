Invertir como empresa ofrece varias ventajas a los empresarios, que pueden aprovechar esta alternativa de inversión para gestionar los fondos de su compañía. En este artículo, repasamos cuáles son los beneficios de invertir como empresa y en qué se diferencia de invertir como particular.

Aunque cuando se habla de invertir es habitual visualizar a una persona particular realizando operaciones en Bolsa, la realidad es que también es posible operar en el mercado bursátil como una persona jurídica. Las cuentas de empresa para invertir, una alternativa con la que las organizaciones empresariales pueden participar en el mercado bursátil, ofrecen a las sociedades la posibilidad de invertir sus propios fondos para intentar hacer crecer su capital, disfrutando de una operativa semejante a la de los inversores particulares. En XTB, ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de disfrutar de estas cuentas, pero ¿cuáles son las ventajas de invertir como empresa y por qué podría ser conveniente?

¿Qué es una cuenta de empresa para invertir?

Tal y como su propio nombre indica, una cuenta de empresa para invertir es un tipo de cuenta con la que las entidades jurídicas pueden operar en los mercados bursátiles. Estas cuentas se caracterizan por tener como titular a una persona jurídica y por invertir no el dinero de un particular, sino parte del capital de las cuentas de una compañía.

En XTB disponemos de cuentas de empresas para invertir con las que las sociedades pueden operar en los mercados financieros. Esta alternativa está diseñada para aquellos que buscan un entorno de inversión optimizado para la gestión de su tesorería y su diversificación de capital, y permite a las sociedades invertir en toda nuestra gama de productos financieros, desde acciones a ETFs.

La cuenta de empresa de XTB es una opción diseñada específicamente para sociedades que buscan un entorno de inversión optimizado para la gestión de tesorería y la diversificación de capital. A diferencia de una cuenta personal, esta modalidad permite que las operaciones y activos estén titularizados directamente a nombre de la empresa, lo que puede facilitar la contabilidad, la planificación fiscal y la profesionalización del proceso de inversión. Además, permite a las empresas rentabilizar sus excedentes de liquidez, diversificar sus fondos e implementar estrategias de inversión como parte de su gestión financiera.

Diferencias entre invertir como una empresa e invertir como un particular

Aunque tanto las empresas como los particulares tienen acceso a los mercados bursátiles, existen tres diferencias clave entre invertir como sociedad y particular: la fiscalidad, la titularidad y la representación legal.

Fiscalidad : un punto clave que diferencia la inversión como sociedad jurídica de la inversión como particular es la fiscalidad. A diferencia de los particulares, cuyas inversiones se declaran en el IRPF, las personas jurídicas (sociedades mercantiles) tributan a través del Impuesto de Sociedades, al que por lo general, es de aplicación un tipo fijo del 25%.

: un punto clave que diferencia la inversión como sociedad jurídica de la inversión como particular es la fiscalidad. A diferencia de los particulares, cuyas inversiones se declaran en el IRPF, las personas jurídicas (sociedades mercantiles) tributan a través del Impuesto de Sociedades, al que por lo general, es de aplicación un tipo fijo del 25%. Titularidad : mientras que una cuenta personal solo puede tener un único titular, en una cuenta de empresa es posible contar con varios partícipes o accionistas. Así, los partícipes o accionistas podrían acordar en una junta general, por ejemplo, el reparto de dividendos en función de los resultados de la empresa o los fondos de los que disponga, pudiendo recibir los dueños de la empresa estos dividendos.

: mientras que una cuenta personal solo puede tener un único titular, en una cuenta de empresa es posible contar con varios partícipes o accionistas. Así, los partícipes o accionistas podrían acordar en una junta general, por ejemplo, el reparto de dividendos en función de los resultados de la empresa o los fondos de los que disponga, pudiendo recibir los dueños de la empresa estos dividendos. Representación legal: mientras que una cuenta personal solo la puede gestionar una persona (en el caso de que sólo se permita un titular por cuenta), las empresas pueden tener más de un administrador, por lo que la cuenta de inversión la podrían gestionar varias personas de forma indistinta e independiente en función de la forma de representación que se haya elegido.

Ventajas de invertir como una empresa

Invertir como empresa ofrece varias ventajas a los usuarios, que pueden aprovechar esta alternativa de inversión para gestionar los fondos de su compañía.

Acceso a mayor capital : al invertir como una sociedad, los fondos de los que dispone una empresa para operar en los mercados bursátiles serán, en teoría, mayores de los que dispone una persona física si opera a nivel particular, ya que en este caso estaría invirtiendo con el capital de la empresa.

: al invertir como una sociedad, los fondos de los que dispone una empresa para operar en los mercados bursátiles serán, en teoría, mayores de los que dispone una persona física si opera a nivel particular, ya que en este caso estaría invirtiendo con el capital de la empresa. Gestión de fondos: al invertir como una persona jurídica, los empresarios pueden construir estrategias sólidas para intentar maximizar la rentabilidad de los fondos de su compañía, proteger su liquidez y diversificar patrimonio.

Invertir como empresa con XTB

La cuenta de empresas de XTB es una alternativa diseñada para que las sociedades puedan invertir en los mercados financieros. Esta cuenta ofrece los mismos instrumentos financieros que las cuentas para particulares, lo que implica que dan acceso a una amplia variedad de activos. También se aplican las mismas comisiones.

En concreto, a través de la cuenta de empresa de XTB las sociedades pueden invertir en más de 9.000 acciones y ETFs de Europa y Estados Unidos, pudiendo diversificar así su cartera corporativa en activos con diferentes niveles de riesgo. Además, al invertir con una cuenta de empresa de XTB los usuarios dispondrán de una atención personalizada, por la que nuestro equipo acompañará a los usuarios en la apertura y configuración de la cuenta, ofreciéndoles soporte en todo momento.

Con XTB, los usuarios podrán ejecutar sus órdenes con gran rapidez, así como gestionar sus operaciones y cierres parciales, pudiendo operar tanto desde la aplicación móvil, como desde el ordenador o escritorio. Asimismo, los usuarios tendrán acceso a gráficos avanzados y más de 50 indicadores técnicos y a herramientas de análisis técnico y fundamental que les ayudarán a tomar sus decisiones bursátiles de la manera más informada posible.