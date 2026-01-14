El Código LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que se emplea para identificar a las personas jurídicas que son parte de transacciones financieras . En este artículo, repasamos sus ventajas, quiénes deben solicitarlo y cómo se puede pedir.

La crisis de 2008 no solo tuvo un grave impacto económico a escala global, sino que también trajo consigo importantes cambios dentro del sistema financiero. El colapso de Lehman Brothers puso de manifiesto la falta de transparencia del sistema financiero global, haciendo evidente las dificultades que había para conocer y evaluar las interdependencias que existían dentro de los mercados financieros y, consecuentemente, los riesgos sistémicos. Para mejorar la transparencia y el control de riesgos de este ecosistema, el G20 puso en marcha un nuevo identificador con el que mantener un mejor control sobre las entidades implicadas en las transacciones financieras: el código LEI.

¿Qué es el código LEI?

El código LEI, siglas del término inglés ‘Legal Entity Identifier’ (‘Identificador de Entidad Jurídica’), es un código alfanumérico de 20 caracteres que se emplea para identificar a las personas jurídicas que son parte de transacciones financieras. Creado a raíz de la crisis de 2008, este código nace de la necesidad detectada por el G20 de aumentar la transparencia y responsabilidad dentro de los mercados financieros, a fin de mitigar los riesgos sistémicos de este ecosistema y evitar otro colapso como el vivido por Lehman Brothers.

El código LEI comenzó a elaborarse en 2011, fecha en la que la Junta de Estabilidad Financiera, una entidad creada en 2009 por el G20 para mejorar la estabilidad y eficacia del sistema financiero, creó el Consejo de Supervisión de la Regulación LEI para supervisar su desarrollo e implementación. Este código, que nació con el objetivo de actuar como un identificador para las personas jurídicas que forman parte de los mercados financieros, actúa de forma semejante a un DNI para empresas, ya que es único, permanente, consistente y portátil para cada entidad. Desde 2018, todas las personas jurídicas que quieran invertir, ya sea en renta fija, variable o derivados, deberán disponer de este identificador, el cual deberán facilitar a los intermediarios financieros para que estos puedan ejecutar sus operaciones.

Ventajas del código LEI

El código LEI no solo sirve para identificar a las personas jurídicas que participan en los mercados financieros. Al contrario, por su naturaleza, este identificador ofrece múltiples ventajas para los mercados financieros, tal y como apuntan desde la propia Unión Europea:

Aumento de la transparencia : al identificar a cada una de las personas jurídicas que operan en los mercados, este identificador ofrece una panorámica más clara y precisa sobre las transacciones que se realizan y los posibles riesgos que puedan afectar al sistema.

: al identificar a cada una de las personas jurídicas que operan en los mercados, este identificador ofrece una panorámica más clara y precisa sobre las transacciones que se realizan y los posibles riesgos que puedan afectar al sistema. Control de riesgos : al tener una mejor visibilidad sobre las operaciones realizadas dentro de los mercados, este identificador ayuda a los organismos reguladores a gestionar y controlar de manera más efectiva los riesgos sistémicos del sistema financiero.

: al tener una mejor visibilidad sobre las operaciones realizadas dentro de los mercados, este identificador ayuda a los organismos reguladores a gestionar y controlar de manera más efectiva los riesgos sistémicos del sistema financiero. Mejora de la información: al presentar una fórmula estandarizada de identificación de las entidades, el código LEI simplifica los procesos de información, reduciendo los procesos y costes administrativos. Además, facilita la incorporación de datos financieros en diferentes jurisdicciones.

¿Cuál es la estructura del código LEI?

El código LEI es un código que aporta una fórmula estandarizada con la que identificar a las personas jurídicas que participan en los mercados financieros. Este identificador se ha elaborado siguiendo el estándar ISO 17442 y consta de un conjunto de 20 letras y números, el cual se estructura de la siguiente manera:

Prefijo de 4 dígitos , con el que se identifica a la Unidad Operativa Local (LOU, según sus siglas en inglés) que emitió el código LEI.

, con el que se identifica a la Unidad Operativa Local (LOU, según sus siglas en inglés) que emitió el código LEI. Dos dígitos reservados , los cuales tienen el valor 00 de forma predeterminada.

, los cuales tienen el valor 00 de forma predeterminada. Código de 12 caracteres alfanuméricos que actúa como identificador de la entidad jurídica. La combinación de caracteres es aleatoria.

que actúa como identificador de la entidad jurídica. La combinación de caracteres es aleatoria. Dos dígitos de control, que se establecen siguiendo el estándar ISO.

El código LEI es único y permanente para cada entidad. Su validez, no obstante, es de tan solo un año a partir de su fecha de emisión, por lo que se deberá renovar anualmente. En caso de no solicitar su renovación, el código caducará, y las entidades no podrán operar en los mercados financieros.

¿Qué información recoge el registro LEI?

El código LEI está diseñado para ofrecer una imagen clara sobre las transacciones financieras. Este identificador busca responder a dos preguntas clave: ¿quién es quién? y ¿quién es el dueño de quién? Para ello, estructura la información en dos niveles:

Nivel 1: en este nivel, se incluyen todos los datos necesarios para identificar a la entidad.

Nivel 2: en este nivel, se incluyen todos los datos relacionados con el control y las propiedades.

Los datos de Nivel 1 buscan, por tanto, responder a la pregunta ‘quién es quién’. Bajo este paraguas, se engloba la siguiente información:

El nombre oficial de la persona jurídica, tal y como consta en los registros oficiales.

El domicilio social de la persona jurídica.

El país en el que se creó.

Los códigos para la representación de los nombres de países y sus subdivisiones.

La fecha de la primera asignación del código LEI.

La fecha de la primera constitución de la persona jurídica.

La fecha de la última actualización de la información del código LEI.

La fecha de caducidad del código LEI, si procede.

Los datos de Nivel 2, por el contrario, se enfocan en responder a la pregunta ‘quién es el dueño de quién’. En esta categoría, se incluyen dos datos clave:

La matriz directa responsable de la consolidación contable.

La matriz de control responsable de la consolidación contable.

¿Quiénes deben tener el código LEI?

El código LEI es un identificador creado para identificar a las personas jurídicas que participan en transacciones en los mercados financieros. Este código, por tanto, no afecta a las personas físicas, sino que se aplica sobre las empresas y entidades que desean operar en este ecosistema. Desde 2018, todas las personas jurídicas que deseen invertir, ya sea en derivados, renta fija o renta variable, deben disponer de este identificador, lo que incluye a:

Bancos y compañías financieras

Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital

Entidades que coticen en bolsa

Entidades que comercian acciones o deuda

Medios de inversión, incluyendo fondos de inversión, fondos de pensiones y medios de inversión alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversión colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)

Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera

Entidades de contrapartida para transacciones financieras.

Comunidades de Bienes

Sucursales internacionales

Entidades Gubernamentales y Organizaciones Internacionales

La solicitud del código LEI recae sobre un representante legal de la sociedad que disponga de facultades para pedir este identificador, pudiendo ser tanto un representante de la sociedad que figure en las escrituras o una tercera parte apoderada. En España, este código lo emite el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) y puede solicitarse a través de la web pública www.justicia.lei.registradores.org. Tras la solicitud, el CORPME verificará la validez de los datos y se asegurará de que la entidad no tenga un código ya activo u otra solicitud en curso. El proceso de verificación suele durar unos cinco días hábiles como máximo.

¿Qué entidades participan en el Sistema LEI?

El Sistema LEI (también conocido como GLEIS) es un sistema internacional que está supervisado por varios organismos, los cuales se aseguran de su correcto funcionamiento:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) : también conocida como Fundación Global LEI, se trata de una organización creada en junio de 2014 para promover la adopción de este sistema en los mercados y asegurar que su uso e implementación sigue los estándares acordados. Actúa como centro administrativo del sistema.

: también conocida como Fundación Global LEI, se trata de una organización creada en junio de 2014 para promover la adopción de este sistema en los mercados y asegurar que su uso e implementación sigue los estándares acordados. Actúa como centro administrativo del sistema. Regulatory Oversight Committee (ROC) : es el organismo encargado de la supervisión del sistema. Está compuesto por 50 reguladores financieros de todo el mundo y una variedad de organizaciones públicas.

: es el organismo encargado de la supervisión del sistema. Está compuesto por 50 reguladores financieros de todo el mundo y una variedad de organizaciones públicas. Central Operating Unit (COU) : es el organismo responsable de gestionar el sistema bajo la supervisión del ROC. Se encarga de aplicar normas uniformes a nivel mundial y de coordinar y supervisar las acciones de las Unidades Operativas Locales.

: es el organismo responsable de gestionar el sistema bajo la supervisión del ROC. Se encarga de aplicar normas uniformes a nivel mundial y de coordinar y supervisar las acciones de las Unidades Operativas Locales. Unidades Operativas Locales (LOU): son las entidades que implementan el código LEI a escala global. Se encargan de proporcionar el código a las entidades que lo soliciten. Pueden ser tanto públicas como privadas.

El código LEI es un identificador vital para todas las empresas que quieran participar en los mercados financieros. Cumplimentar su solicitud y mantener su correcta renovación será clave para que las personas jurídicas puedan acceder a este ecosistema.

Invertir con una cuenta de empresa en XTB

En XTB, disponemos de una cuenta de empresas con las que las personas jurídicas puedan invertir en los mercados financieros. Esta cuenta presenta las mismas ventajas que las cuentas para particulares, lo que implica que dan acceso a una amplia variedad de activos.

En concreto, a través de la cuenta de empresa de XTB las sociedades pueden invertir en más de 9.000 acciones y ETFs de Europa y Estados Unidos, pudiendo diversificar así su cartera corporativa en activos con diferentes niveles de riesgo. Además, al invertir con una cuenta de empresa de XTB los usuarios dispondrán de una atención personalizada, por la que nuestro equipo acompañará a los usuarios en la apertura y configuración de la cuenta, ofreciéndoles soporte en todo momento.

Con XTB, los usuarios podrán ejecutar sus órdenes con gran rapidez, así como gestionar sus operaciones y cierres parciales, pudiendo operar tanto desde la aplicación móvil, como desde el ordenador o escritorio. Asimismo, los usuarios tendrán acceso a gráficos avanzados y más de 50 indicadores técnicos y a herramientas de análisis técnico y fundamental que les ayudarán a tomar sus decisiones bursátiles de la manera más informada posible.