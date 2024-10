Il existe trois principaux types d'actions : les actions ordinaires (donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et donnent droit à une partie des bénéfices de l'entreprise par le biais de dividendes), les actions privilégiées (verse des dividendes à un taux fixe et ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires ; ne sont généralement pas assorties de droits de vote) et les bons de souscription (type de titre qui donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un nombre spécifique d'actions à un prix prédéterminé dans un certain délai).