Il est possible de négocier sur le Forex et sur les indices, mais il s'agit d'instruments très différents. Le Forex consiste à faire du trading sur des devises, tandis que les indices représentent la performance d'un groupe d'actions. Il n'est pas possible de dire si l'un est "meilleur" que l'autre, car le choix de l'instrument à utiliser dépend des objectifs du trader et de sa tolérance au risque.