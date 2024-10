XTB paie des intérêts sur les fonds non investis détenus sur le compte. Le taux d'intérêt est calculé quotidiennement et payé mensuellement dans les cinq jours du mois suivant. Aucune démarche n'est requise, car le taux d'intérêt est activé automatiquement pour tous les clients disposant d'un solde en espèces non investi. De plus, il n'y a pas de montant minimum ou maximum de fonds libres requis.