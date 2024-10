Zlatan Ibrahimović n'a plus besoin d'être présenté. Il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs attaquants du monde, connu et respecté pour sa technique unique et ses volées acrobatiques. Derrière ce personnage captivant se cache l'un des plus grands joueurs de tous les temps, une icône du football qui a marqué plus de 570 buts. Ses profils sur les réseaux sociaux comptent actuellement plus de 120 millions d'adeptes dans le monde entier.

La coopération avec Zlatan Ibrahimović, une icône du football, est une extension naturelle de la stratégie de marketing de XTB, qui fait le lien entre le monde des athlètes professionnels et celui de l'investissement et de la finance.

Le charisme, la discipline et l'énergie de Zlatan correspondent parfaitement à l'essence d’ XTB, et je suis ravi qu'il rejoigne XTB en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque - a déclaré Omar Arnaout, PDG de XTB. - Zlatan est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde grâce à sa force de travail et son dévouement, et c'est un parcours similaire à celui que nous avons connu au cours des 20 dernières années. Nous sommes vraiment ravis de ce partenariat et nous sommes certains qu'il nous aidera à élever notre marque à un niveau supérieur », a ajouté M. Arnaout.

Le joueur légendaire sera le visage des campagnes marketing d’XTB, qui offre une variété de produits d'investissement sur sa plateforme en ligne et son application mobile. À l'automne 2024, Zlatan apparaîtra dans des publicités avec un nouveau positionnement, « Where your money works », qui permettra à XTB de se distinguer de la concurrence. Ce positionnement mettra en évidence la volonté de la société de répondre aux besoins des personnes qui cherchent à faire fructifier leur argent efficacement, à la fois de manières active et passive.