Il n'est pas possible de déterminer un top des "meilleures" matières premières, car cela dépend d'un large éventail de facteurs, mais nous retrouvons fréquemment sur les marchés d'importants volume d'échanges mondiaux sur le pétrole, le gaz naturel, l' or, l'argent et le cuivre. Cependant, la popularité des différentes matières premières peut varier en fonction des conditions économiques régionales et mondiales.