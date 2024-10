Les marchés financiers sont un sujet très complexe, car ils sont influencés par divers facteurs, tels que des événements micro et macroéconomiques, des politiques ou des changements sociaux. Vous devez commencer votre expérience de trading par une formation adéquate sur les concepts, les hypothèses et les lois qui régissent les marchés - vous pouvez commencer par la base de formation que nous avons préparée pour vous. Une fois que vous avez acquis les connaissances nécessaires, vous devez ouvrir un compte démo pour vous familiariser avec le marché et mettre en pratique votre stratégie de trading avant d'investir de l'argent réel. N'oubliez pas que vous ne pouvez jamais avoir trop de connaissances et que vous devez constamment vous former.