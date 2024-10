La viabilité des crypto-monnaies en tant qu'investissement dépend de la tolérance au risque et des objectifs d'investissement de chacun. Les crypto-monnaies peuvent être très volatiles, ce qui peut entraîner à la fois des profits élevés et des pertes. Elles ne sont toujours pas réglementées par une quelconque autorité financière et comportent donc un niveau de risque plus élevé que les investissements plus traditionnels