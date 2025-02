La Saint-Valentin n'a jamais été aussi chère ? Les prix du café, du chocolat et de l'or atteignent des sommets

Un Saint-Valentin plus cher que jamais : Chocolat, café et or atteignent des sommets historiques Comme pour d'autres fêtes, la Saint-Valentin est l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Cependant, si vous n’avez pas acheté de chocolat,...

En savoir plus