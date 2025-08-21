Gold : l’actif retrouve des couleurs après les chiffres du PIB américain
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance de la première estimation du PIB...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
En savoir plus
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
En savoir plus
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance de la première estimation du PIB...
Le PIB américain a progressé de 4,1% au deuxième trimestre, soit la plus forte hausse en près de cinq ans. Cette statistique...
Exceptionnellement, nous ne pourrons pas assurer les séances de Live Trading du vendredi 20 juillet au vendredi 3 août. Néanmoins,...
EURUSD : Point technique Représentation technique de la paire EURUSD, en H1 Le biais accommodant de la Banque centrale européenne...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en M30 Bien entendu, les indices européens sont soutenus par l’apaisement...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,56%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
La séance sera marquée par la publication de la première estimation du PIB pour le second trimestre aux Etats-Unis. Du côté...
La séance sera marquée par la publication de la première estimation du PIB pour le second trimestre aux Etats-Unis. Du côté...
A quelques minutes de la clôture, les indices européens retrouvent des couleurs sur fond d’apaisement des tensions commerciales entre...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en ordre dispersé en raison...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain du Commerce a fait état...
La réunion de la Banque centrale européenne a eu un impact limité sur les marchés. Pour l’heure, le marché des...
La Banque centrale européenne (BCE) a, comme attendu, laissé ses taux d'intérêt inchangés. Pour rappel, le taux de...
Exceptionnellement, nous ne pourrons pas assurer les séances de Live Trading du vendredi 20 juillet au vendredi 3 août. Néanmoins,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’accord conclu entre Jean-Claude Juncker, président...
Sommaire : La décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d’intérêt, jeudi à 13h45 suivie...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
La séance sera marquée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Mercredi, Wall...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation