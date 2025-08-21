Point marchés du jeudi 26 juillet 2018
La séance sera marquée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Mercredi, Wall...
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
A quelques minutes de la clôture, les Bourses européennes sont orientées à la baisse dans l’attente des premiers éléments...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du chiffre des ventes de logements neufs...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
Exceptionnellement, nous ne pourrons pas assurer les séances de Live Trading du vendredi 20 juillet au vendredi 3 août. Néanmoins,...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
La séance sera dominée par la réunion entre Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Donald...
A quelques instants de la clôture, les indices européens enregistrent un rebond significatif. Le CAC 40 signe au passage sa meilleure performance...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains poursuivent le mouvement...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance des indices PMI du mois de juillet aux Etats-Unis....
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Pour l’heure, on note un rebond des indices...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La séance est marquée par la publication des indices...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,51%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
Cette séance sera marquée par la publication des indices PMI en Europe comme aux Etats-Unis. Wall Street a clôturé lundi en...
A quelques instants de la clôture, les indices européens sont orientés à la baisse. Le biais protectionnisme de Donald Trump...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les opérateurs restent inquiets après les...
