Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Les bons résultats de Walmart n'ont pas satisfait le marché

21 août 2025

Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...

L'action de la semaine – UnitedHealth Group (21/08/2025)

21 août 2025

UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...

Indices et Ether alignés, l'or rebondit

21 août 2025

Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

