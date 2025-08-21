Bilan de la séance
A quelques instants de la clôture, les indices européens sont orientés à la baisse. Le biais protectionnisme de Donald Trump...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les opérateurs restent inquiets après les...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres des ventes de logements existants...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1719$ TP...
Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Même si les tensions commerciales devraient...
Exceptionnellement, nous ne pourrons pas assurer les séances de Live Trading du vendredi 20 juillet au vendredi 3 août. Néanmoins,...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
Cette semaine sera marquée par la réunion entre Donald Trump, président des Etats-Unis, et Jean-Claude Juncker, président...
Pour l’heure, les indices européens sont orientés à la baisse sur fond d’un regain des tensions commerciales. Ainsi, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains évoluent sur une...
EURUSD : Point technique Représentation technique de la paire EURUSD, en H1 Pour l’heure, nous faisons état de fortes velléités...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Le président des Etats-Unis a annoncé, sur la chaîne...
Les marchés européens décrochent suite aux propos du président américain Donald Trump. Ce dernier a déclaré...
Donald Trump, président des Etats-Unis, a déclaré sur la chaine CNBC qu'il était prêt à imposer 500 milliards...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,29%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Vincent...
Wall Street a clôturé en territoire négatif. Les publications des résultats d’entreprises ont pénalisé...
