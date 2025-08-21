Point marchés du vendredi 20 juillet 2018
Wall Street a clôturé en territoire négatif. Les publications des résultats d’entreprises ont pénalisé...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Les Bourses européennes ont fini la séance en baisse. Les résultats trimestriels ont été décevants à l’image...
Sommaire : Les trois devises liées aux matières premières (AUD, CAD, NZD) figurent parmi les moins performantes du G10 depuis...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres des ventes au...
Pour l’heure, nous faisons état de la vigueur du dollar sur le marché des changes. La devise américaine est la plus forte du...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les indices européens marquent une pause. Concernant le calendrier économique de ce...
Pour aujourd'hui, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de juin au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, la session boursière...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif. Le soutien est venu des secteurs technologique et automobile. Sur la cote...
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 Le département américain de l’Energie (DoE)...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en ordre dispersé tandis...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le dollar reste soutenu par le biais optimiste de Jerome Powell, président...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres définitifs...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice des prix...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,43%...
A l’image de la séance de mardi, ce mercredi sera marqué par la publication d’une salve de statistiques économiques. En...
