Focus sur la séance du 18 juillet 2018
A l’image de la séance de mardi, ce mercredi sera marqué par la publication d’une salve de statistiques économiques. En...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Les marchés s’envolent après l’intervention de J.Powell (Fed). Le Dax repasse au-dessus des 12 600 points et le S&P500 gagne...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres de la production...
La livre sterling a été soutenue par la publication des statistiques concernant le marché du travail au Royaume-Uni. Cependant, la...
GBPUSD : point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en M30 Au Royaume-Uni, le salaire horaire a progressé de...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 L’Union européenne (UE) et le...
Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % au mois de juin. Par ailleurs, d’après les premières estimations,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Le FMI (Fonds monétaire international) a publié lundi...
Les indices américains ont terminé lundi sur une note mitigée. Malgré les bons résultats de Bank of America, les indices...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,2 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,44%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
La séance du jour sera marquée par l’audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed),...
Malgré l’affaiblissement du dollar sur le marché des changes, les cours du pétrole sont orientés à la baisse en...
Représentation technique de l'indice DAX 30, en M15 Au regard du critère Ichimoku, le DAX 30 évolue en tendance haussière...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 Le ministre iranien du pétrole, Bijan Zanganeh, a écrit...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,2 lot Ordre : Spot - au marché Point...
