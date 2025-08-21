Euro Stoxx 50 : sommet Chine-Union européenne sur le commerce
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 La thématique commerciale sera bien...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
Cette semaine sera marquée par le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Par ailleurs, la Chine et l’Union européenne doivent...
Signal de Trading S&P 500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 1 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif malgré la persistance du risque commercial. Nous avons pris connaissance...
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 JPMorgan a révisé à la hausse ses perspectives...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains évoluent en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le renforcement du dollar fait suite aux bonnes statistiques publiées...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Le gouvernement britannique a présenté jeudi...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent dans...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,85%...
Les marchés actions européens et les contrats à terme américains évoluent en territoire positif dans le sillage des...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 83 € Rappel : la gestion des TP et SL doit se faire de manière...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,2 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
