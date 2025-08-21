Dow Jones 30 : Wall Street ouvre en baisse après les droits de douane
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique Dow Jones 30, en H1 Pour l’heure les indices américains évoluent...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain du Travail a publié l’indice...
Signal de Trading CAC 40 Actif : CAC 40 Tendance : haussière Taille : 1 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes sont orientées à la...
L’escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine inquiète les investisseurs. Par conséquent, les indices européens...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,19%...
Une fois de plus, Donald Trump a bousculé les marchés. Et pour cause, son administration a annoncé des nouveaux tarifs douaniers portant...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 27,44 € Maintien de la position DAX 30 (DE30) Rappel : la gestion des...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont clôturé en hausse sur fond d’accalmie sur le plan commercial. Sur le marché des changes, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert mardi en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi Nous avons fait état d’une forte...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres de la production industrielle...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
