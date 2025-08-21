GBPUSD - Signal de Trading n°2
Signal de Trading n°2 GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point...
Analyses de marchés
Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes...
En savoir plus
UnitedHealth Group est l'une des sociétés de soins de santé les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota. La société a conservé sa position de leader...
En savoir plus
Good Morning Market 21.08.2025 - Indices et Ether alignés, l'or rebondit Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Signal de Trading n°2 GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bouse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,66%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour l’heure, les marchés européens évoluent en territoire positif dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Concernant le...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 102,50 € Clôture dui signal GBPUSD n°2 avec une perte de 78,27...
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation