Brent : forte contraction des stocks de brut
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 Le département de l’Energie américain (DoE)...
Analyses de marchés
NVIDIA aujourd'hui : un leader mondial dans le domaine des technologies NVIDIA est aujourd'hui non seulement le plus grand fabricant de processeurs graphiques, mais également l'un des principaux acteurs du secteur technologique mondial. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise...
Good Morning Market 28.08.2025 - L'or, volcan en sommeil Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Le géant californien de la technologie a connu plusieurs années très difficiles et d'importantes fluctuations de prix. La situation de l'entreprise est si préoccupante que l'administration du président des États-Unis s'est directement impliquée....
USDCAD : Point technique Représentation technique de la paire USDCAD, en H1 Nous avons pris connaissance de la décision de politique...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique Dow Jones 30, en H1 Pour l’heure les indices américains évoluent...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain du Travail a publié l’indice...
Signal de Trading CAC 40 Actif : CAC 40 Tendance : haussière Taille : 1 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes sont orientées à la...
L’escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine inquiète les investisseurs. Par conséquent, les indices européens...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,19%...
Une fois de plus, Donald Trump a bousculé les marchés. Et pour cause, son administration a annoncé des nouveaux tarifs douaniers portant...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 27,44 € Maintien de la position DAX 30 (DE30) Rappel : la gestion des...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont clôturé en hausse sur fond d’accalmie sur le plan commercial. Sur le marché des changes, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert mardi en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
