CAC 40 : l’apaisement des tensions commerciales en soutien des indices
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Analyses de marchés
NVIDIA aujourd'hui : un leader mondial dans le domaine des technologies NVIDIA est aujourd'hui non seulement le plus grand fabricant de processeurs graphiques, mais également l'un des principaux acteurs du secteur technologique mondial. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise...
En savoir plus
Good Morning Market 28.08.2025 - L'or, volcan en sommeil Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Le géant californien de la technologie a connu plusieurs années très difficiles et d'importantes fluctuations de prix. La situation de l'entreprise est si préoccupante que l'administration du président des États-Unis s'est directement impliquée....
En savoir plus
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
Signal de Trading S&P500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal EURUSD (03/07/2018) à l'équilibre (+4,11€) Clôture de la postion DAX 30 (Live Trading)...
En raison d’un jour férié, les marchés américains seront fermés aujourd’hui. Wall Street a clôturé...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif. En effet, les marchés actions ont retrouvé des couleurs...
Sur le front de la macroéconomie en zone euro, les prix à la production ont augmenté de 0,8 % au mois de mai et de 3 % sur un an....
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation