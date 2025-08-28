En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

L'action de la semaine – NVIDIA (28 août 2025)

28 août 2025

NVIDIA aujourd'hui : un leader mondial dans le domaine des technologies NVIDIA est aujourd'hui non seulement le plus grand fabricant de processeurs graphiques, mais également l'un des principaux acteurs du secteur technologique mondial. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise...

L'or, volcan en sommeil

28 août 2025

Good Morning Market 28.08.2025 - L'or, volcan en sommeil Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

Y a-t-il encore de l'espoir pour Intel ?

27 août 2025

Le géant californien de la technologie a connu plusieurs années très difficiles et d'importantes fluctuations de prix. La situation de l'entreprise est si préoccupante que l'administration du président des États-Unis s'est directement impliquée....

