Dow Jones 30 : le pétrole en soutien de Wall Street
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en hausse grâce à l'envolée...
Analyses de marchés
NVIDIA aujourd'hui : un leader mondial dans le domaine des technologies NVIDIA est aujourd'hui non seulement le plus grand fabricant de processeurs graphiques, mais également l'un des principaux acteurs du secteur technologique mondial. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise...
En savoir plus
Good Morning Market 28.08.2025 - L'or, volcan en sommeil Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Le géant californien de la technologie a connu plusieurs années très difficiles et d'importantes fluctuations de prix. La situation de l'entreprise est si préoccupante que l'administration du président des États-Unis s'est directement impliquée....
En savoir plus
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en hausse grâce à l'envolée...
Après avoir entamé ce troisième trimestre en territoire négatif, les Bourses européennes retrouvent des couleurs. En...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance hier des indices PMI manufacturier aux Etats-Unis...
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1663...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation