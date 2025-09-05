DAX 30 - Signal de Trading
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Analyses de marchés
Les données relatives au marché du travail américain se sont révélées décevantes. Malgré des prévisions autour de 75 000, la variation de l'emploi s'est finalement établie à 22 000. Les données de juillet ont...
Broadcom (AVGO.US) a publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont très largement dépassé les attentes du marché et confirmé le rôle croissant de l'entreprise dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'action a augmenté...
Broadcom Inc., dont le siège social est situé à San José, en Californie, est l'une des entreprises les plus importantes sur les marchés des semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure, jouant un rôle clé dans l'industrie technologique...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Une fois de plus, Donald Trump a bousculé les marchés. Et pour cause, son administration a annoncé des nouveaux tarifs douaniers portant...
Les indices européens ont clôturé en hausse sur fond d’accalmie sur le plan commercial. Sur le marché des changes, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert mardi en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi Nous avons fait état d’une forte...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres de la production industrielle...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bouse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,66%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour l’heure, les marchés européens évoluent en territoire positif dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Concernant le...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 102,50 € Clôture dui signal GBPUSD n°2 avec une perte de 78,27...
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
