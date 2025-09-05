En savoir plus
Analyses de marchés

🔝L'or approche les 3 600 dollars

5 septembre 2025

Les données relatives au marché du travail américain se sont révélées décevantes. Malgré des prévisions autour de 75 000, la variation de l'emploi s'est finalement établie à 22 000. Les données de juillet ont...

Euphorie autour des actions Broadcom. La société pourrait-elle concurrencer Nvidia ?

5 septembre 2025

Broadcom (AVGO.US) a publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont très largement dépassé les attentes du marché et confirmé le rôle croissant de l'entreprise dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'action a augmenté...

Entreprise de la semaine - Broadcom Inc. (04/09/2025)

4 septembre 2025

Broadcom Inc., dont le siège social est situé à San José, en Californie, est l'une des entreprises les plus importantes sur les marchés des semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure, jouant un rôle clé dans l'industrie technologique...

