Dow Jones 30 : l’effet positif du rapport des NFP se poursuit
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Analyses de marchés
Hewlett Packard Enterprise (HPE), dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est l'un des principaux acteurs du marché des solutions technologiques pour les entreprises. La société a été créée en 2015 à la suite...
Inflation légèrement plus élevée, forte reprise des demandes d'indemnisation Comme prévu, l'inflation IPC pour le mois d'août a augmenté à 2,9 % a/a, contre 2,7 % précédemment. L'inflation sous-jacente est restée...
Le pétrole Comme prévu, la dernière réunion de l'OPEP+ a abouti à la poursuite de l'augmentation de la production. Cette fois-ci, l'OPEP+ rétablira 1,65 million de barils par jour par rapport aux réductions opérées en 2020...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
