En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

Action de la semaine – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11 septembre 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est l'un des principaux acteurs du marché des solutions technologiques pour les entreprises. La société a été créée en 2015 à la suite...

En savoir plus

La Fed à la croisée des chemins : que nous apprend le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui au sujet de l'économie américaine ?

11 septembre 2025

Inflation légèrement plus élevée, forte reprise des demandes d'indemnisation Comme prévu, l'inflation IPC pour le mois d'août a augmenté à 2,9 % a/a, contre 2,7 % précédemment. L'inflation sous-jacente est restée...

En savoir plus

Synthèse des matières premières - Pétrole, gaz naturel, or, cacao (09/09/2025)

9 septembre 2025

Le pétrole Comme prévu, la dernière réunion de l'OPEP+ a abouti à la poursuite de l'augmentation de la production. Cette fois-ci, l'OPEP+ rétablira 1,65 million de barils par jour par rapport aux réductions opérées en 2020...

En savoir plus

4 juillet 2018
3 juillet 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application