Focus sur la séance du 10 juillet 2018
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Analyses de marchés
Pétrole : La faiblesse persistante du dollar américain, alimentée par les anticipations de baisse des taux d'intérêt, soutient la reprise des prix du pétrole et d'autres matières premières sensibles aux fluctuations du dollar. Le...
Le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars, conservant ses gains récents en ce début de semaine. Le sentiment s'est légèrement affaibli après la baisse des contrats à terme du Nasdaq et du S&P 500 suite à des informations faisant état...
Nous avons pris connaissance la semaine dernière de données économiques clés aux États-Unis, à savoir le rapport sur l'inflation IPC du mois d'août et les rapports sur le marché du travail. Ces publications étaient cruciales avant...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
