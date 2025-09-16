En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Synthèse des matières premières - Pétrole, or, café, zinc (16.09.2025)

16 septembre 2025

  Pétrole : La faiblesse persistante du dollar américain, alimentée par les anticipations de baisse des taux d'intérêt, soutient la reprise des prix du pétrole et d'autres matières premières sensibles aux fluctuations du dollar. Le...

Actualités Crypto : le Bitcoin tente de maintenir une tendance haussière malgré l'augmentation des flux entrants vers les ETF.

15 septembre 2025

Le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars, conservant ses gains récents en ce début de semaine. Le sentiment s'est légèrement affaibli après la baisse des contrats à terme du Nasdaq et du S&P 500 suite à des informations faisant état...

Les trois marchés à surveiller cette semaine (15.09.25)

15 septembre 2025

Nous avons pris connaissance la semaine dernière de données économiques clés aux États-Unis, à savoir le rapport sur l'inflation IPC du mois d'août et les rapports sur le marché du travail. Ces publications étaient cruciales avant...

