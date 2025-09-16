Dow Jones 30 : Wall Street progresse dans le sillage de l’Europe et de l’Asie
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Analyses de marchés
Pétrole : La faiblesse persistante du dollar américain, alimentée par les anticipations de baisse des taux d'intérêt, soutient la reprise des prix du pétrole et d'autres matières premières sensibles aux fluctuations du dollar. Le...
Le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars, conservant ses gains récents en ce début de semaine. Le sentiment s'est légèrement affaibli après la baisse des contrats à terme du Nasdaq et du S&P 500 suite à des informations faisant état...
Nous avons pris connaissance la semaine dernière de données économiques clés aux États-Unis, à savoir le rapport sur l'inflation IPC du mois d'août et les rapports sur le marché du travail. Ces publications étaient cruciales avant...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de plusieurs statistiques du...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié l’indice des...
Les marchés européens évoluent en territoire positif suite à l’accord conclu au sommet européen de Bruxelles....
DAX 30 : point technique Représentation technique du DAX30, en M30 En Allemagne, les chiffres du chômage sont ressortis en ligne avec...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes retrouvent des couleurs dans le sillage...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 330 points TP...
Sommaire : Le Bitcoin est sur un niveau pivot au niveau des 6 000$ Le Dow Jones 30 (US30) est venu tester un niveau de support clé La...
Kalil DJEBALI Analyste...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en légère...
Kalil DJEBALI Analyste...
La dernière séance de la semaine sera émaillée par une salve de statistiques économiques en provenance des deux côtés...
Clôture de la position DAX 30 à l'équilibre (+ 19€) Rappel : la gestion des TP et SL doit se faire de manière...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 307,6 points TP...
A quelques instants de la clôture, les indices européens évoluent en territoire négatif en raison des divergences au sein de...
Les Bourses européennes sont toujours orientées à la baisse alors que les dirigeants européens se réunissent à...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
EURUSD : point technique Représentation technique de la paire EURUSD, en H1 Comme évoqué ce matin, la paire EURUSD a renoué...
