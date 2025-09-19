Le cuivre recule sur fond de grève dans les mines chiliennes
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...
Micron Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoires à semi-conducteurs et de solutions technologiques pour une large gamme d'applications, allant des ordinateurs personnels et des centres de données aux appareils mobiles et au secteur automobile. Fondée...
Immédiatement après cette décision, nous avons observé un affaiblissement significatif du dollar en réponse à la mesure prise par la Fed, qui était conforme aux attentes, mais il subsistait une incertitude quant aux projections que la Fed allait présenter....
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
Signal de Trading S&P500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal EURUSD (03/07/2018) à l'équilibre (+4,11€) Clôture de la postion DAX 30 (Live Trading)...
En raison d’un jour férié, les marchés américains seront fermés aujourd’hui. Wall Street a clôturé...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif. En effet, les marchés actions ont retrouvé des couleurs...
Sur le front de la macroéconomie en zone euro, les prix à la production ont augmenté de 0,8 % au mois de mai et de 3 % sur un an....
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en hausse grâce à l'envolée...
Après avoir entamé ce troisième trimestre en territoire négatif, les Bourses européennes retrouvent des couleurs. En...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance hier des indices PMI manufacturier aux Etats-Unis...
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1663...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
