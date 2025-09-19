MAJ des signaux de Trading
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
Analyses de marchés
L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...
En savoir plus
Micron Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoires à semi-conducteurs et de solutions technologiques pour une large gamme d'applications, allant des ordinateurs personnels et des centres de données aux appareils mobiles et au secteur automobile. Fondée...
En savoir plus
Immédiatement après cette décision, nous avons observé un affaiblissement significatif du dollar en réponse à la mesure prise par la Fed, qui était conforme aux attentes, mais il subsistait une incertitude quant aux projections que la Fed allait présenter....
En savoir plus
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation