Point marché du lundi 2 juillet 2018
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
Analyses de marchés
L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...
Micron Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoires à semi-conducteurs et de solutions technologiques pour une large gamme d'applications, allant des ordinateurs personnels et des centres de données aux appareils mobiles et au secteur automobile. Fondée...
Immédiatement après cette décision, nous avons observé un affaiblissement significatif du dollar en réponse à la mesure prise par la Fed, qui était conforme aux attentes, mais il subsistait une incertitude quant aux projections que la Fed allait présenter....
A l’approche de la clôture, les indices européens évoluent dans le vert et poursuivent la tendance amorcée en Asie. La...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de plusieurs statistiques du...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié l’indice des...
Les marchés européens évoluent en territoire positif suite à l’accord conclu au sommet européen de Bruxelles....
DAX 30 : point technique Représentation technique du DAX30, en M30 En Allemagne, les chiffres du chômage sont ressortis en ligne avec...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes retrouvent des couleurs dans le sillage...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 330 points TP...
Sommaire : Le Bitcoin est sur un niveau pivot au niveau des 6 000$ Le Dow Jones 30 (US30) est venu tester un niveau de support clé La...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en légère...
La dernière séance de la semaine sera émaillée par une salve de statistiques économiques en provenance des deux côtés...
Clôture de la position DAX 30 à l'équilibre (+ 19€) Rappel : la gestion des TP et SL doit se faire de manière...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 307,6 points TP...
A quelques instants de la clôture, les indices européens évoluent en territoire négatif en raison des divergences au sein de...
Les Bourses européennes sont toujours orientées à la baisse alors que les dirigeants européens se réunissent à...
