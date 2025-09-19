En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (19.09.2025)

19 septembre 2025

L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...

L'action de la semaine - Micron Technology (18.09.25)

18 septembre 2025

Micron Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoires à semi-conducteurs et de solutions technologiques pour une large gamme d'applications, allant des ordinateurs personnels et des centres de données aux appareils mobiles et au secteur automobile. Fondée...

⏬L'US 100 a perdu 1% durant le FOMC

17 septembre 2025

Immédiatement après cette décision, nous avons observé un affaiblissement significatif du dollar en réponse à la mesure prise par la Fed, qui était conforme aux attentes, mais il subsistait une incertitude quant aux projections que la Fed allait présenter....

