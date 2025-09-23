En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Synthèse des matières premières - le pétrole, gaz naturel, argent, cacao (23.09.2025)

23 septembre 2025

Pétrole Le pétrole reste sous pression en raison d'une offre excédentaire attendue jusqu'à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Il ne semble pas y avoir de menace immédiate pour l'offre, étant donné...

Actus Cryptos : Bitcoin et l'Ethereum enregistrent une baisse en raison de prises de bénéfices et d'une demande de couverture.

22 septembre 2025

Les cryptomonnaies ont fait l'ouverture de la séance de lundi en forte baisse, une vague de ventes ayant entraîné près de 1,7 milliard de dollars de liquidations. L'indice du dollar américain est en baisse de plus de 0,2 % aujourd'hui, mais cela ne s'est...

Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (19.09.2025)

19 septembre 2025

L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...

