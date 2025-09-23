EURUSD - Signal de Trading
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1663...
Analyses de marchés
Pétrole Le pétrole reste sous pression en raison d'une offre excédentaire attendue jusqu'à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Il ne semble pas y avoir de menace immédiate pour l'offre, étant donné...
Les cryptomonnaies ont fait l'ouverture de la séance de lundi en forte baisse, une vague de ventes ayant entraîné près de 1,7 milliard de dollars de liquidations. L'indice du dollar américain est en baisse de plus de 0,2 % aujourd'hui, mais cela ne s'est...
L’événement majeur du mois est passé : la Fed a procédé à sa première baisse de taux de l’année. Ce vendredi correspond aussi au « triple witching day », marquant l’expiration de nombreux contrats financiers et la fin...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Kalil DJEBALI Analyste
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
