09:02

BREAKING : l'inflation britannique est légèrement inférieure aux attentes. L'IPP allemand reste faible 📊

Royaume Uni, IPC YoY : 3,4% vs 3,5% attendu et 4% précédemment Allemagne, PPI YoY : -4,1% vs -3,8% attendu et -4,4% précédemment