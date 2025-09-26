En savoir plus
Oracle devient actionnaire de TikTok 🔎

26 septembre 2025

TikTok États-Unis évalué à environ 14 milliards de dollars Un groupe d'investisseurs (Oracle, Silver Lake et MGX d'Abu Dhabi) contrôlera 45 % de la société Oracle supervisera la sécurité et restera le fournisseur de solutions...

Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (26.09.2025)

26 septembre 2025

Au cours de la semaine à venir, plusieurs données clés influençant la Fed seront publiées, notamment les rapports sur le marché du travail et l’ISM. Par ailleurs, la Banque centrale australienne (RBA) annoncera sa décision sur les taux d’intérêt,...

L'action de la semaine - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 septembre 2025

Salesforce, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à San Francisco, reconnue comme un leader mondial dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client (CRM). Grâce à une stratégie de développement...

