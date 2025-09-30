En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

BREAKING : Le pétrole a atteint son plus bas niveau quotidien, l'OPEP+ envisageant d'augmenter considérablement sa production.

30 septembre 2025

Le prix du pétrole, c'est-à-dire le pétrole brut WTI, a baissé de près de 2 % après l'annonce de l'intention de l'OPEP+ d'augmenter sa production de 500 000 barils par jour pendant les trois prochains mois. Alors que les prix étaient...

En savoir plus

Synthèse des matières premières : le pétrole, or, cuivre, argent (30 .09.2025)

30 septembre 2025

Pétrole De nouvelles spéculations ont émergé selon lesquelles l'OPEP+ augmenterait également sa production en novembre, potentiellement au-delà des 137 000 barils par jour précédemment mentionnés. Les prévisions de l'AIE...

En savoir plus

Oracle devient actionnaire de TikTok 🔎

26 septembre 2025

TikTok États-Unis évalué à environ 14 milliards de dollars Un groupe d'investisseurs (Oracle, Silver Lake et MGX d'Abu Dhabi) contrôlera 45 % de la société Oracle supervisera la sécurité et restera le fournisseur de solutions...

En savoir plus

6 juillet 2018
5 juillet 2018
4 juillet 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application