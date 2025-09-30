Good Morning Market Privé du 3 juillet 2018
Kalil DJEBALI Analyste...
Analyses de marchés
Le prix du pétrole, c'est-à-dire le pétrole brut WTI, a baissé de près de 2 % après l'annonce de l'intention de l'OPEP+ d'augmenter sa production de 500 000 barils par jour pendant les trois prochains mois. Alors que les prix étaient...
Pétrole De nouvelles spéculations ont émergé selon lesquelles l'OPEP+ augmenterait également sa production en novembre, potentiellement au-delà des 137 000 barils par jour précédemment mentionnés. Les prévisions de l'AIE...
TikTok États-Unis évalué à environ 14 milliards de dollars Un groupe d'investisseurs (Oracle, Silver Lake et MGX d'Abu Dhabi) contrôlera 45 % de la société Oracle supervisera la sécurité et restera le fournisseur de solutions...
Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
A l’approche de la clôture, les indices européens évoluent dans le vert et poursuivent la tendance amorcée en Asie. La...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de plusieurs statistiques du...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié l’indice des...
