En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

🍫Le cacao capitule en ce début de saison

3 octobre 2025

Les prix du cacao baissent de plus de 4 % aujourd'hui, marquant le troisième jour du mois et simultanément le troisième jour de la saison principale officielle 2025/2026. Depuis le début de la semaine, la baisse a dépassé 10 %. Au cours des trois derniers...

En savoir plus

Action de la semaine - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 octobre 2025

Quanta Services est l'une des plus grandes entreprises mondiales fournissant des services complets d'ingénierie et de construction pour les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Forte de nombreuses années d'expérience, Quanta joue un...

En savoir plus

Trump et la fermeture du gouvernement : une nouvelle erreur de calcul de Wall Street ?

1 octobre 2025

Octobre est généralement le mois le plus turbulent de l'année pour les marchés boursiers. Sa volatilité moyenne est supérieure de 33 % à celle des onze autres mois, et la fermeture des services publics américains nous l'a rappelé....

En savoir plus

6 juillet 2018
5 juillet 2018
4 juillet 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application