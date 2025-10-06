MAJ des signaux de Trading
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
Analyses de marchés
La nouvelle de la démission du Premier ministre Lecornu vient d'être annoncée, marquant ainsi un nouveau départ très médiatisé ces dernières semaines. Le président Macron avait donné à Sébastien Lecornu jusqu'à...
En savoir plus
Le Parti démocrate, qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis les années 1950, a élu Sanae Takaichi comme nouvelle présidente, en remplacement de Shigeru Ishiba. Le vote à la présidence du PLD détermine en effet le prochain Premier ministre,...
En savoir plus
Les prix du cacao baissent de plus de 4 % aujourd'hui, marquant le troisième jour du mois et simultanément le troisième jour de la saison principale officielle 2025/2026. Depuis le début de la semaine, la baisse a dépassé 10 %. Au cours des trois derniers...
En savoir plus
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation