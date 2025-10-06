🍫Le cacao capitule en ce début de saison

Les prix du cacao baissent de plus de 4 % aujourd'hui, marquant le troisième jour du mois et simultanément le troisième jour de la saison principale officielle 2025/2026. Depuis le début de la semaine, la baisse a dépassé 10 %. Au cours des trois derniers...

En savoir plus