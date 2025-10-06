En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

BREAKING: Le Premier ministre français démissionne. L'EURUSD et le FRA40 chutent.

6 octobre 2025

La nouvelle de la démission du Premier ministre Lecornu vient d'être annoncée, marquant ainsi un nouveau départ très médiatisé ces dernières semaines. Le président Macron avait donné à Sébastien Lecornu jusqu'à...

En savoir plus

JP225 gagne 4,5 % 🚀

6 octobre 2025

Le Parti démocrate, qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis les années 1950, a élu Sanae Takaichi comme nouvelle présidente, en remplacement de Shigeru Ishiba. Le vote à la présidence du PLD détermine en effet le prochain Premier ministre,...

En savoir plus

🍫Le cacao capitule en ce début de saison

3 octobre 2025

Les prix du cacao baissent de plus de 4 % aujourd'hui, marquant le troisième jour du mois et simultanément le troisième jour de la saison principale officielle 2025/2026. Depuis le début de la semaine, la baisse a dépassé 10 %. Au cours des trois derniers...

En savoir plus

2 juillet 2018
29 juin 2018
28 juin 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application