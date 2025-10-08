En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Le NZDUSD atteint son plus bas niveau depuis 6 mois après la baisse inattendue des taux de la RBNZ ✂️

8 octobre 2025

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a procédé à une baisse des taux de 50 points de base, supérieure aux prévisions, ramenant le taux officiel (OCR) à 2,50 % en réponse à un ralentissement de la croissance économique...

Les responsables du FOMC voient des changements structurels induits par l'IA ; Kashkari et Miran soutiennent deux baisses de taux cette année 🔎

7 octobre 2025

Stephen Miran M. Miran a déclaré que l'incertitude économique s'était atténuée et que la croissance pourrait s'améliorer, mais que la politique monétaire devait rester prospective compte tenu de ses effets différés....

Analyse des matières premières - Pétrole, or, gaz naturel, cacao (07.10.2025)

7 octobre 2025

Pétrole L'OPEP+ a relevé son plafond de production pour novembre de 137 000 barils par jour (bpj). Ce niveau reflète l'augmentation d'octobre et déçoit le marché. Cette annonce fait suite à des rumeurs selon lesquelles l'OPEP+ augmenterait...

