MAJ des signaux de Trading
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Analyses de marchés
La première semaine complète d’octobre a été marquée par de nouveaux records à Wall Street et des hauts historiques pour l’or et l’argent. Fait intéressant, cela arrive dans un contexte de forte incertitude politique : le gouvernement...
Les indices américains ont prolongé leur baisse après l'annonce que la Maison Blanche avait commencé à procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux dans le contexte de la fermeture prolongée du gouvernement....
Les actions américaines ont perdu aujourd'hui les gains enregistrés plus tôt dans la journée après que Donald Trump ait publié un message sur TruthSocial, mettant en garde contre l'escalade des tensions commerciales avec la Chine. L'ancien président...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance des données...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les Bourses européennes progressent. Les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Selon le quotidien allemand, Handelsblatt,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
